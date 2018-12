Vigilia di Venezia-Cosenza, Braglia “nessun timore, ma guai ad essere presuntuosi”

Consueta conferenza stampa del tecnico rossoblu alla viglia del match in programma domani al Penzo “affrontiamo una squadra in netta ripresa, costruita per i play-off. Ma noi ce la giocheremo senza paura.Quello che conterà la sarà la giusta consapevolezza e l’atteggiamento in campo”

COSENZA – Penultima gara del girone di andata e ultima trasferta del 2018 per il Cosenza impegnato domani pomeriggio alle 15:00 a Venezia nel 17′ turno di campionato. Dopo il pareggio casalingo contro il Benevento i rossoblu cercano continuità e vanno a caccia di punti salvezza per rimanere fuori dalla zona rossa di classifica. Ad attendere Turino e compagni una gara assolutamente non facile, da affrontare con il coltello tra i denti dove non bisognerà sbagliare nulla visto che di fronte ci sarà una squadra che sta vivendo il suo momento migliore. Con l’arrivo di Zenga in panchina al posto do Vecchi, i lagunari hanno infatti cambiato marcia e i risultati ne sono la diretta testimonianza: una sola sconfitta nelle ultime 9 partite. Per Braglia servirà un Cosenza concentrato che dovrà scenderà in campo al Penzo senza nessun timore “Il Venezia sta facendo ottime cose. E’ una squadra forte, costruita per arrivare almeno nei playoff e dopo un avvio difficile si sono rimessi in carreggiata. Noi ce la giochiamo come abbiamo fatto con tutti, abbiamo i nostri mezzi e sappiamo cosa fare. Quello che conterà la sarà la giusta consapevolezza e l’atteggiamento in campo. Non dobbiamo essere presuntuosi e proveremo a portare a casa un risultato positivo che sarebbe importantissimo per la classifica“. A proposito i classifica, il Cosenza poteva fare di più? “A noi ci manca una partita (Verona ndr.) e sicuramente potevamo avere punti in più. Nel girone di ritorno dobbiamo fare di più anche perché nelle ultime 8 gare sarà una bagarre e nessuno ti regalerà nulla. Io resto dell’idea che la possiamo fare. Fatta eccezione per La Spezia stiamo crescendo come personalità e lo vedo anche dalle giocate in campo. Sono sicuro che fino all’ultimo secondo del campionato ce la giocheremo“.

Il modulo? “vediamo, decideremo anche guardando come si metteranno loro che possono usare diversi moduli e sceglieremo anche in base a come giocheranno. Di sicuro giocando in casa saranno più offensivi. Hanno una rosa attrezzata e ben strutturata con tre attaccanti diversi tra loro”.

Mercato? “Ci pensa Trinchera. Poi quando sarà il momento ci metteremo a sedere con il presidente e vedremo come operare e dove intervenire. Se c’è qualche calciatore scontento delle mie scelte sappia che io guardo solo al bene del Cosenza. Posso capire il dispiacere ma deve rimanere alla gara. Non voglio vedere musi lunghi durante la settimana o in allenamento“.