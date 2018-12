Ufficiale: Cosenza-Benevento sarà recuperata domani alle ore 17:00

Il match rinviato questo pomeriggio per le condizioni del manto erboso, sarà recuperato domani pomeriggio con fischio di inizio alle ore 17:00. I tifosi potranno entrare utilizzando lo stesso bigliettoÂ

.

COSENZA – Poco più di 24 ore e Cosenza Benevento torneranno in campo (si spera) per recuperare il match valevole per la 16′ giornata di campionato in programma oggi alle 18:00 e rinviato dal signor Pillitteri Palermo per impraticabilità del Marulla che a causa della pioggia caduta nel pomeriggio non consentendo il corretto rimbalzo della sfera sul terreno inzuppato di acqua e che presentava diverse pozzanghere. Le due squadre hanno trovato l’accordo per disputare il match domani pomeriggio alle ore 17:00.

Il direttore di gara, dopo avere effettuato un sopralluogo sul terreno di gioco insieme ai capitani delle due squadre, Angelo Corsi per il Cosenza e Gaetano Galizia per il Benevento, aveva constatato l’impraticabilità del campo, disponendo il rinvio della partita che sarà dunque recuperata domani pomeriggio.

Questo il comunicato ufficiale della societÃ

La Società Cosenza Calcio comunica che la gara tra Cosenza e Benevento inizialmente prevista per sabato 15 dicembre alle ore 18:00 e non disputata per l’impraticabilità di campo dovuta alle forti piogge, sarà recuperata domani, domenica 16 dicembre, alle ore 17:00. Si informano gli spettatori che il tagliando acquistato per la gara odierna sarà valido per l’incontro di domani. Inoltre sarà possibile acquistare nuovi tagliandi presso lo Store (dalle ore 10:00 alle ore 13:00) e i botteghini dello Stadio San Vito Gigi Marulla (dalle ore 14:00 alle ore 17:45).