Piove e il terreno del Marulla diventa impraticabile. Rinviata Cosenza-Benevento

Dopo aver provato il rimbalzo de pallone ed aver atteso che smettesse di piovere, il signor Pillitteri di Palermo ha definitivamente rinviato il match tra Cosenza e Benevento per impraticabilitĂ di campo

COSENZA – Rinviata per impraticabilitĂ del campo l’incontro di calcio tra Cosenza e Benevento, valido per il campionato di serie B e previsto per le 18:00. L’arbitro, Luigi Pillitteri, dopo avere effettuato un sopralluogo sul terreno di gioco insieme ai capitani delle due squadre, Angelo Corsi per il Cosenza e Gaetano Galizia per il Benevento, ha constatato l’impraticabilitĂ del campo, disponendo il rinvio della partita a data da destinarsi. Immediate le reazioni dei tifosi e le polemiche roventi che si sono scatenate. Sotto gli occhi di tutti i presenti allo stadio il drenaggio praticamente inesistente del manto erboso del Marulla (rifatto da zero a fine agosto, con un costo di oltre 150.000 euro e che è giĂ costato lo 0 3 a tavolino contro il Verona) intriso d’acqua nonostante i teloni montati questa mattina e la pioggia tutto sommato neanche intensa caduta dalle prime ore del pomeriggio. Com’è possibile che un manto erboso nuovo di zecca presenti queste criticitĂ ? Nel frattempo le due societĂ sono in contatto e stanno valutando l’ipotesi di poter giocare il match domani alle 15:00.



Ore 18:00 Il signor Pillitteri di Palermo sta verificando le condizioni del manto erboso con i due capitani provando il rimbalzo della sfera in alcune zone del campo che presenta alcune criticità con alcune pozzanghere. Bisognerà capire adesso se si aspetterà che cessi di cadere la pioggia che per la verità non è molto intensa. Di sicuro il match subirà uno slittamento di almeno 15 minuti

Ore 18:10 Le due squadre sono tornate negli spogliatoi. Si attendono comunicazione del direttore di gara mentre continua a piovere sul Marulla.

Ore 18:12 Notizia ufficiosa, si va verso il rinvio. Tutti i tifosi sono comunque seduti ai loro posti in attesa di comunicazioni

Ore 18:14 Resta comunque da capire come sia possibile che con un pò di pioggia caduta dal pomeriggio il terreno del Marulla rimesso a nuovo poco più di 4 mesi fa, non sia riuscito a drenare la pioggia nonostante i teloni sistemati sin dalla mattinata

ORE 18:20: +++ UFFICIALE GARA RINVIATA A DATA DA DESTINARSI PER IMPRATICABILITĂ€’ DEL CAMPO +++

COSENZA CALCIO (4-3-3): Perina, Corsi, Dermaku, Idda, Palmiero, Mungo, D’Orazio, Baclet, Legittimo, Bruccini, Tutino

Panchina: Cerofolini, Saracco, Perez, Di Piazza, Tiritiello, Schetino, Maniero, Garritano, Pascali, Perez

Allenatore: Piero Braglia

BENEVENTO CALCIO (3-5-2): Montipò, Letizia, Antei, Billong, Di Chiara, Tello, Coda, Improta, Bonaiuto, Bandinelli, Asencio

Panchina: Puggioni, Gori, Sparandeo, Del Pinto, Tuia, Gyamfi, Insigne, Nocerino, Cuccurullo, Ricci, Volpicelli, Filogamo

Allenatore: Cristian Bucchi

Arbitro: Signor Luigi Pillitteri di Palermo

Assistenti: Signor Christian Rossi di La Spezia e signor Giuseppe Macaddino di Pesaro

Quarto uomo: Signor Luigi Nasca di Bari

Note: Pomeriggio freddo e piovoso con temperatura vicino ai 6 gradi. Terrreno del Marulla in pessime condizioni appesantito dalla pioggia. Presenti poco piĂą si 3.000 spettatori con un centinaio di tifosi del Benevento