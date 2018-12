Cosenza-Benevento la presenta Occhiuzzi “Arrabbiati per gli errori ma pronti a ripartire”

Il vice di Braglia in conferenza stampa “Abbattuti? No arrabbiati. Lo siamo noi, lo sono i calciatori per la fragilitĂ mentale del secondo tempo ma pronti domani a dare tutto. Baez? Si è allenato e dovrebbe essere recuperato”

COSENZA – Dimenticare La Spezia e ripartire con maggiore determinazione recuperando energie fisiche ma soprattutto mentali dopo le amnesie emerse nel secondo tempo del Picco. DovrĂ essere questo l’imperativo categorico per il Cosenza che domani pomeriggio tornerĂ in campo per la 16’ giornata. Avversario dei rossoblu il Benevento che torna al Marulla a due anni e mezzo di distanza dall’ultima sfida giocata in Serie C (11 aprile del 2016 finì 1 a 1 con reti di Cavallaro e pareggio di Mazzeo). Le streghe sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Verona e da un periodo non proprio brillante con una sola vittoria nella ultime 6 gare di campionato. Bucchi dovrĂ anche fronteggiare l’emergenza in difesa viste le assenze per squalifica dei due centrali Costa e Volta. Anche i rossoblu hanno problemi di infermeria. Idda e Dermaku non sono al meglio mentre Baez potrebbe essere recuperato per una partita a dir poco importante per il cammino dei rossoblu. A parlare della gara di domani e delle condizioni dei rossoblu Roberto Occhiuzzi. Per il vice di Braglia va archiviato subito il secondo tempo di la Spezia dove la sqaudra ha mostrato una fragilitĂ mentale mai emersa prima

“Abbattuti? No, arrabbiati. Lo siamo noi e lo sono i calciatori per la fragilitĂ mentale del secondo tempo. Una cosa che la nostra squadra non aveva mai mostrato finora, ma è dovuto anche a come si è messa la partita e per la fretta che abbiamo avuto nella ripresa di recuperare il risultato. Abbiamo preso goal a inizio secondo tempo e siamo andati troppo presto in ansia, mentre nel primo tempo abbiamo gestito bene la gara, girando palla nonostante lo svantaggio iniziale e mettendo sotto l’avversario. Abbiamo analizzato il tutto e ce lo siamo messi alle spalle. Ora spettiamo la gara di domani per dare subito una risposta immediata. Le condizioni di Baez? Si è allenato stamattina quindi penso sia recuperabile“.

Benevento in emergenza difensiva e senza i duce centrali. Occhiuzzi sicuro “Il Benevento per la rosa che ha riesce a sopperire le due assenze dei centrali senza nessun problema. Mister Braglia ha preparato al meglio la gara cercando di capire dove colpirli e come chiudere le loro fonti di gioco“. Ultime tre gare per i rossoblu nel girone di andata e si iniziano a tirare le somme. Il Cosenza guarda la classifica? “Certo che la guardi ma noi ragioniamo partita per partita. Di sicuro ogni volta analizzi cosa hai fatto finora tatticamente, dove puoi andare a migliorare e cosa ti serve per farlo perchè il Cosenza deve assolutamente mantenere questa categoria e cercheremo di farlo correggendo le nostre pecche. Il mio futuro? Non ho fretta di arrivare a fare il primo allenatore, lavorare in B al fianco di mister Braglia è un privilegio e un bagaglio di esperienza notevole che mi porterò sempre dietro“.

Cosenza – Benevento affidata a Pillitteri di Palermo

SarĂ il signor Luigi Pillitteri di Palermo ad arbitrare il match contro il Benevento in programma domani alle 18:00. Il fischietto siciliano sarĂ coadiuvato dagli assistenti Christian Rossi di La Spezia e Giuseppe Macaddino di Pesaro. Il quarto uomo sarĂ invece Luigi Nasca di Bari.