Modesto “Questa squadra sa anche soffrire. Portato a casa 3 punti fondamentali”

Per il tecnico del Rende la partita più sofferta della stagione “quando si hanno delle difficoltà anche di uomini non è facile ma quelli che avevo a disposizione hanno dato tutto. Assenza di un bomber? Questa è una squadra che fa gol e possono segnare più uomini”

RENDE – Una vittoria sporca, arrivata al termine di una gara sofferta anche a causa dei tanti infortuni e giocata in 10 per quasi tutto il secondo tempo. Per Modesto solo complimenti alla squadra che però, ammonisce il tecnico, ha mostrato troppa ansia e preoccupazione “devo fare solo i complimenti ai ragazzi e a chi ha giocato perché non è mai facile entrare. Per il portiere è ancora più difficile perché devi essere subito pronto. Stessa cosa anche per Maddaloni che ha saputo di giocare dieci minuti prima del fischio iniziale ed ha fatto benissmo. Abbiamo avuto due defezioni in difesa e anche lo stesso Minelli ieri ha avuto un piccolo stop in allenamento ed ha stretto i denti. Devo fare i complimenti a tutti perché anche quando si è andati in 10 si è saputo soffrire. La partita è cambiata con l’espulsione di Germinio. Nel primo tempo non eravamo sereni e c’era tanto spazio. Ho detto ai ragazzi di non essere ansiosi perché non ne vedevo il motivo. Ho detto loro di giocare spensierati perché altrimenti la palla può scottare“.

“Questa gara credo sia stata la partita più sofferta per noi. Quando si hanno delle difficoltà anche di uomini non è mai facile. Ma quelli che avevamo a disposizione e sono scesi in campo non hanno fatto male. Non ho nessun tipo di problema, vorrei però che i calciatori non si facciano prendere dall’ansia perché non abbiamo nessun problema, che sia di classifica o di punti. Ho una rosa di 26 giocatori, ne devo scegliere 11 per il Trapani ma loro mi danno grandi soddisfazioni e penso che quelli che giocheranno, più i sostituti, possano tranquillamente affrontare la gara con il Trapani che non reputo uno scontro diretto. Di sicuro è una squadra che per organico è forse di categoria superiori e sarà una bella da giocare, ma sarà una partita come tutte le altre. Assenza di un bomber? Non mi sembra, questa è una squadra che fa gol e possono segnare più uomini”.