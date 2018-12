Il Rende ci mette il cuore e porta a casa una grande vittoria. Rieti battuto 2 a 1

I biancorossi, falcidiati dagli infortuni, battono 2 a 1 il Rieti al termina di una gara sofferta e combattuta, sbloccata nel primo tempo da un lampo di Awua. Nella ripresa Rende in 10 che raddoppia con Vivacqua su rigore. Il Rieti accorcia con un super goal di Gondo ma non bastaÂ

RENDE – Una vittoria bella e sofferta, portata a casa con le unghie e con i denti e ottenuta buttando il cuore oltre l’ostacolo, contro un avversario tosto e determinato che fino all’ultimo ha provato a riequilibrare un match che alla fine sorride ai biancorossi, che cancellano in sol colpo la brutta sconfitta di Matera e si confermano al secondo posto in classifica dietro l’inarrivabile Juve Stabia che continua a vincere a non conoscere ostacoli. Ma quanta sofferenza per la sqaudra di Modesto che oltre alle defezioni dei lungodegenti Galli, Goretta, Gigliotti e Negro, si presenta la match contro il Rieti senza Minelli e Sabato infornati dell’ultim’ora e con una difesa praticamente inedita. Succede così che nel primo tempo le due squadre si annullino a vicenda e fatta eccezione per un colpo di testa alto di Rossini in avvio di match, l’unica vera palla goal capita sui piedi del laziale Gondo che si vede respinta la conclusione da una bella grande parata di Savelloni. Poi, proprio sul finire di primo tempo il Rende sblocca con il 4 centro in campionato di Awua che su un cross di Viteritti deviato, intercetta la sfera deviata da un difensore e insacca il goal del vantaggio. Nel secondo tempo il Rende resta in 10 per il doppio giallo a Germinio ma riesce comunque a raddoppiare al 68′ con un calcio di rigore procurato e trasformato da Vivacqua. Passano due minuti e Gondo accorcia nel distanze con una spettacolare rovesciata dal limite dell’area che sorprende Savelloni e nell’occasione si fa male ed è costretto a lasciare il campo al giovane classe 99 Borsellino. Il finale è tutto del Rieti che si riversa nella metà del Rende e sfiora il pari con una conclusione velenosa di Maisto che accarezza la traversa. I biancorossi si difendono strenuamente lottando su ogni pallone e alla fine portano a casa i tre punti che spezzano la serie negativa di due sconfitte.Â

Lampo di Awua in un primo tempo sonnacchioso

Primi minuti di studio, poi il Rende crea la prima occasione al 7’. Dalla bandierina Laaribi scodella per la testa di Rossini che manda alto. Al 12’ l’occasione buona capita al Rieti che sfiora il vantaggio con Cedric Gondo.0 L’attaccante ruba palla a Maddaloni e dal limite dell’area conclude in diagonale trovando la grande parata di Savelloni. Sembra il preludio ad un bel primo tempo e invece le due squadre si annullano a vicenda e di occasioni goal nemmeno l’ombra. Si arriva così al 40’ quando un’improvvisa accelerazione di Viteritti a destra e il successivo cross rasoterra, trova la difesa del Rieti poco attenta. Gualtieri non riesce a spazzare dopo la respinta di Costa. La finisce nuovamente sui piedi di Viteritti che serve Awua per il tap-in vincente.Â

Rosso a Germinio ma Vivacqua raddoppia. Gondo che rovesciata!

Il secondo tempo si apre senza cambi e con il Rende che nonostante una leggera supremazia territoriale del Rieti controlla senza affanno. Al 61’, però, arriva la doccia fredda per Modesto già a corto di difensori. Fallo di Germinio (già ammonito) su Gondo e cartellino rosso per il centrale del Rende che nonostante l’inferiorità numerica trova il raddoppio al minuto 67′. Palma aggancia in area Vivacqua e per il signor Clerico di Torino è calcio di rigore. Lo stesso attaccante biancorosso si incarica della battuta del penalty che trasforma spiazzando Costa. Ma passano solo due minuti e il Rieti rientra in partita con Gondo che realizza un goal strepitoso stoppando di petto al limite e poi scaraventando la palla in rete con una spettacolare rovesciata che sorprende Savelloni che nell’occasione si fa male ed è costretto a lasciare il campo. I laziali si riversano nella metà campo del Rende che serra le fila e rischia al 76′ con un gran tiro di Maisto che sfiora la traversa. I biancorossi lottano e resistono all’assedio dei laziali che creano l’ultimo pericolo all’89’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo e su una successiva mischia paurosa in area. Poi, dopo quasi 6′ di recupero il triplice fischio che regala un successo sofferto ma prezioso al Rende.

Marcatori:Â 38′ Awua, 67′ Vivacqua, 69′ Gondo

S.S. RENDE CALCIO (3-4-3): Savelloni (71′ Borsellini), Viteritti, Cipolla, Maddaloni, Vivacqua, Rossini, Germinio, Blaze, Awua, Laaribi (60′ Godano), Calvanese

Panchina: Borsellini, Palermo, Sanzone, Godano, Di Giorno, Sabato, Giannotti, Achik, Crusco

Allenatore:Â Francesco Modesto

FC RIETI (4-3-2-1): Costa, Gallifuoco, Palma, Maistro, Dabo (70′ Catarino), Vasileiou, Gualtieri (85′ Criscuolo), Diarra, Konate (70′ Todarov), Delli Carri, Gondo

Panchina:Â Spadini, Gigli, Cericola, Catarino, Tommasone, Papangelis, Todorov, Di Domenicantonio, Criscuolo

Allenatore: Riccardo Chéu

Ammoniti: Cipolla (RE), Germinio (RE), Konate (RI), Maddaloni (RE) Palma (RI), Catarino (RI)

Espulsi: Germanio (RE)

Angoli: 2-2

Arbitro:Â Signor Alessio Clerico di Torino

Assistenti: Signori Domenico Palermo e Dario Gregorio di Bari

Recupero: 0′ p.t. – 5′ s.t.

Note: Serata invernale e fredda a Rende con temperatura sui 5 gradi. Terreno del “Marco Lorenzon” in buone condizioni. Presenti 317 spettatori totali (nessun tifoso ospite) per un incasso di 1.075€