Braglia senza giri di parole “Siamo stati superficiali. Goal da polli e brutta figuraccia”

Delusione nelle parole del tecnico del Cosenza “alla fine del primo tempo pensavamo di potercela giocare fino in fondo, invece ci si è spenta la luce. Perdere ci può stare ma una sconfitta per 4 a 0 non mi va giĂą. Chiedo scusa ai tifosi rossoblu che sono stati ancora una volta fantastici”

.

LA SPEZIA – Un primo tempo buono, nonostante il goal subito praticamente subito, poi il crollo nel secondo tempo. Per Mister Braglia un sabato amaro e una sconfitta figlia di un vero e proprio blackout a inizio ripresa “a parte il goal da polli che abbiamo preso praticamente subito, ci siamo messi a giocare disputando un buon primo tempo anche ben interpretato. Poi nella ripresa abbiamo subito il raddoppio ancora una volta all’inizio e li siamo crollati. Non c’è stata piĂą partita e abbiamo fatto una brutta figuraccia. Alla fine primo tempo pensavamo di potercela giocare fino in fondo, invece non è successo perchĂ© ci si è spenta la luce e abbiamo preso dei goal un pò così, rischiando anche di prenderne altri e questo non deve succedere perchĂ© noi portiamo un nome sulla maglia. Dobbiamo giocare sempre al massimo, perchĂ©Â la maggior parte dei nostri calciatori hanno giocato poco e niente in serie B e se ti rilassi o pensi che sia facile finisce che le buschi come successo oggi. Perdere ci può stare ma una sconfitta per 4 a 0 non mi va giĂą“.

Intervenire sull’organico? “Non è il momento di parlarne oggi visto che ho una sconfitta pesante da analizzare e abbiamo tre partite importantissime da disputare nel quale servirĂ fare punti, anche se per fortuna quelle dietro di noi hanno perso tutte. La societĂ sa quello che deve fare, Trinchera si sta giĂ muovendo quindi le cose saranno fatte a tempo debito. I tifosi del Cosenza? Quello dello Spezia si sono meravigliati ma io so cosa sono loro per noi e cosa sanno darci. Per questo non posso che chiedergli scusa”.Â