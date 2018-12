Per il tecnico toscano sarĂ importante non far giocare lo Spezia in velocitĂ . Pochi dubbi sulla formazione che dovrebbe essere quella vista sabato scorso. In attacco Baclet e Maniero si giocano una maglia da titolare. E sull’ex di turno “a David auguro il meglio come calciatore… ma a cominciare da domenica prossima”

COSENZA –Â Vigilia del 15 turno del campionato di serie B in programma domani pomeriggio, giorno dell’Immacolata. Sabato festivo ma non per il Cosenza, atteso dall’inedita sfida contro lo Spezia dell’ex Okereke che affronterĂ da avversario il suo recente passato. A supportare il Cosenza, come avviene in ogni trasferta, centinaia di tifosi che arriveranno al Picco di La Spezia da tutto il nord Italia. I rossoblu nella tarda mattinata, subito dopo la rifinitura, sono partiti alla volta della Liguria. Dopo le due vittorie consecutive, che hanno dato ossigeno alla classifica a morale tutto l’ambiente, si presenteranno alla gara con l’obiettivo di tornare a casa con un risultato positivo, visto anche il calendario che aspetta i lupi da qui a fine anno con Benevento, Venezia e Salernitana prima del turno di riposo. Per questo servirĂ non mollare nulla e prepararsi a lottare con il coltello tra i denti contro una formazione che vorrĂ vendicare la sconfitta di Ascoli.

Come di consueto questa mattina la conferenza stampa del tecnico Braglia che ha fatto il punto della situazione cominciare proprio dal prossimo avversario che sarĂ orfano di uno dei suoi migliori elementi ”Bidaoui assenza pesante? Hanno giocatori forti un po’ in tutti i reparti, non mi sembra stiano messi così male. Sono un’ottima squadra, brava a giocare in velocitĂ e noi cercheremo di evitarglielo facendo la nostra partita come abbiamo sempre fatto in trasferta. Non gli daremo profonditĂ e quando potremo cercheremo anche di ribaltare l’azione e fargli del male. A parte Cittadella dove ci abbiamo capito veramente poco, in tutte le partite abbiamo sempre pensato a giocare per come sappiamo fare cercando di dare fastidio agli avversari, anche perchĂ© se aspettiamo gli altri finisce che le buschiamo. Mi auguro di continuare a fare risultato e che i giocatori abbiamo sempre questa voglia di vincere e di dare tutto”.

Okereke? Scoperta di Trinchera

Non poteva mancare la domanda all’ex di turno e che domani proverĂ a fare lo sgambetto ai suoi ex compagni “Okekere è forte e lo sta dimostrando. Se c’è da dare dei meriti per quanto visto lo scorso campionato non sono per me ma per il DS Trinchera che lo ha scoperto e portato a Cosenza. Io l’ho solo fatto giocare. A David gli auguro il meglio come calciatore ma a cominciare dalla prossima domenica”.

Capitolo formazione: sarĂ ancora tridente

“Mi spiace anche per chi rimane in panchina, ma con i 3 cambi purtroppo siamo limitati e viene penalizzato un gruppo ampio come è il nostro. Sarebbe stato meglio avere 5 cambi con in serie C. Dobbiamo prendere atto che la squadra adesso ha trovato una sua quadratura. Modulo e interpreti? Vediamo quello che ci dirĂ l’avvicinamento alla gara. Di sicuro l’unico che ha la maglia da titolare assicurata per come ha giocato è Baez”.