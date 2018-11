Giovani e sport, iniziativa a Carolei con i calciatori rossoblu

Il valore dello sport nel mondo giovanile è la tavola rotonda organizzata dalle parrocchie di San Pietro in Carolei di San Luca Evangelista in Vadue di Carolei in collaborazione con l’A.S.D Sporting Carolei a cui prenderanno parte i calciatori del Cosenza Calcio

CAROLEI (CS) – Lo sport occupa oggi un ruolo molto importante nella vita dei giovani. Esso è una straordinaria fabbrica di continue emozioni. A volte lo si sperimenta in solitudine, a volte in un piccolo gruppo. L’evento sportivo, sia esso un grande successo o una cocente sconfitta, viene vissuto come un pezzo di storia individuale e collettiva, con tutte le emozioni che ne seguono. Diventa dunque fondamentale cercare di educare i giovani ai valori che lo sport può dare.

Da questa esigenza, nasce l’idea di organizzare qualcosa di unico. Per questo motivo, come parrocchia di San Pietro in Carolei e come parrocchia di San Luca Evangelista in Vadue di Carolei in collaborazione con l’A.S.D Sporting Carolei e il C.C.S. San Luca, Don Mario Ciardullo, parroco di Carolei e padre spirituale del Cosenza Calcio ha deciso di organizzare una tavola rotonda, in programma alle 18.30, dal tema “Il valore dello sport nel mondo giovanile”.

Non poteva esimersi di invitare, come ospiti, alcuni giocatori del Cosenza Calcio, fra i quali Tutino, Baclet, Mungo, Pascali, Garritano che hanno aderito all’invito con grande entusiasmo. Campioni dentro e fuori dal campo, reduci dall’importantissima vittoria con il Crotone. Lo scopo della manifestazione è quello di mandare a tutti i giovani un messaggio di bellezza anche attraverso lo sport perchĂ© come diceva Dostoevskij: “La bellezza salverĂ il mondo”. Un sentito ringraziamento al Team Manager Kevin Marulla per il supporto organizzativo.