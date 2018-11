Rende pari e tanti rimpianti. Biancorossi avanti con Godano, pareggio Cavese al 91′

Primo pareggio stagionale del Rende che cede il primo posto alla Juve Stabia. Gli uomini di Modesto sbloccano con Godano che prima provoca l’espulsione del portiere Vono, poi trova il vantaggio a metĂ primo. Cavese mai doma che trova il pari al 91′ con Healtey Â

CAVA DE’ TIRRENI (SA) – Per la legge dei grandi numeri il pareggio, mai uscito finora sulla ruota di Rende, prima o poi doveva arrivare. Certo, però, che gli uomini di Modesto devono mangiarsi le mani, visto l‘1 a 1 maturato nella trasferta di Cava De’ Tirreni, non solo interrompe la striscia di sei successi consecutivi lasciando lo scettro di capoclassifica alla Juve Stabia, ma sopratutto è arrivato in pieno recupero e con la Cavese in 10 uomini al 19′ del primo tempo per l’espulsione (generosa) del portiere Vono punito per fallo da ultimo uomo su Godano. Il centrocampista del Rende, schierato da Modesto dal primo minuto, 7′ minuti dopo controlla di destro e scaraventa di sinistro sotto il corpo dell’ex De Brasi anche la rete del vantaggio che sembra il preludio all’ennesimo successo dei biancorossi, che controllano senza affanno la prima frazione. Ma nel secondo tempo, Rossini e compagni commettono forse l’errore di non provare a chiudere la gara, limitandosi a controllare le sfuriate della Cavese che ha invece il merito di non arrendersi sfiorando il pari con Bruno a metĂ secondo tempo (grande nell’occasione la risposa di Savelloni) e trovandolo poi nel primo dei 4′ minuti di recupero concessi con il neo entrato Heatley che trova la zampata vincente in area piccola dopo una mischia.

Rosso a Vono per fallo su Godano che al 27′ blocca il match

Il Rende arriva al “Simonetta Lamberti” con un’unica novitĂ di formazione rispetto al derby contro la Vibonese. Godano si prende il posto da titolare dopo il ballottaggio vinto con Laaribi. Partita che inizia subito bene per i ragazzi di Modesto che giĂ al 4’ minuto sfiorano il vantaggio con Vivacqua che da buona posizione, su lancio di Franco, non riesce a incrociare per l’intervento decisivo di Silvestri. La Cavese non sta a guardare anche se fatta eccezione per qualche cross velenoso Savelloni dorme sonni tranquilli. Al 19’ l’episodio che cambia la gara: Godano intercetta un retropassaggio e si invola verso la porta. L’ex portiere del Catanzaro Vono esce fuori dall’area e interviene in scivolata, anche se dalle immagini il tocco sul centrocampista del Rende non sembra così evidente. Per il signor De Angelis di Abbiategrasso è invece fallo e chiara occasione da gol: cartellino rosso per il portiere e Cavese in dieci. Modica costretto al cambio, fuori Bettini per l’ex di giornata De Brasi che prende il posto del compagno di squadra tra i pali. Il Rende ne approfitta subito e al 27’ trova il vantaggio ancora con Godano. L’esterno biancorosso intercetta bene la palla con l’interno destro scavalcando con un tocco morbido il difensore Manetta e di sinistro scaraventa il pallone che passa sotto il corpo del portiere degli aquilotti non impeccabile nell’occasione. Ancora Godano, scatenato, si invola verso la porta ospite ma pretende troppo e non riesce a servire nessun compagno di squadra.

Cavese arrembante. Heatley, pari al 91′

La ripresa inizia con una Cavese che cerca di alzare l’asticella del gioco nonostante inferioritĂ numerica è un Rende che cerca di arginare. con non poca difficoltĂ , le incursioni dei padroni di casa che danno il tutto per tutto. E proprio la Cavese a rendersi pericolosissima intorno al 54′ con Bruno che dall’out di destra lascia partire un destro velenosissimo che Savelloni è bravo a deviare con un grande intervento. Poco prima goal annullato a Rossini per posizione di offside. La partita offre pochi spunti con le due squadre che battagliano per lo piĂą a centrocampo. I minuti passano e dopo la solita girandola di gambi si entra nell’extra time. E proprio nel primo dei quattro minuti di recupero arriva la beffa. Minelli non spazza via un pallone velenoso arrivato sull’ennesimo cross, che finisce dopo una mischia sui piedi del neo entrato Heatley bravo a trovare la deviazione vincente dall’area piccola che interrompe la striscia di vittorie consecutive dei biancorossi.

Marcatori: 27′ Godano, 91′ Heatley

CAVESE 1919 (4-3-3):Â Vono, Palomeque, Silvestri (46′ Inzoudine), Migliorini, Manetta, Rosafio, Favasuli (77′ Â Buda), Sciamanna (46′ Heatley) , Bettini (20′ De Brasi), Bruno, Lia (62′Â Fella)

Panchina:Â De Brasi, De Rosa, Fella, Mincione, Buda, Logoluso, Heatly, Licata, Agate, Zmimer, Inzoudine, Di Bari

Allenatore:Â Giacomo Modica S.S. RENDE CALCIO (3-4-3): Savelloni, Viteritti, Minelli, Godano (60′ Laaribi), Vivacqua, Rossini, Germinio, Franco (81′ Cipolla), Blaze, Awua, Sabato

Panchina:Â Borsellini, Palermo, Maddaloni, Cipolla, Sanzone, Di Giorno, Giannotti, Laaribi, Calvanese, Crusco

Allenatore:Â Francesco Modesto

Ammoniti: Bettini (C), Favasuli (C), Buda (C), Healty (C), Sabato (R)

Espulsi: Vono (C)

Angoli: 5-3

Arbitro: Signor Paride De Angelis di Abbiategrasso

Assistenti: Dell’UniversitĂ – Rabotti

Recupero: 1′ p.t. – 4′ s.t.

Note: Serata non fredda con temperatura sui 20 gradi. Terreno del Simonetta Lamberti in buone condizioni. Presenti poco più di 1.300 spettatori con una decine di tifosi del Rende