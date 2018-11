Cosenza, guarda che amore i tuoi tifosi. In 2.000 a spingerti nel derby di Crotone

Settore ospiti e curva Nord sold out da ieri pomeriggio. Ma non essendoci l’obbligo della tessera del tifoso, saranno in tanti presenti anche sulle tribune dello “Scida” e pronti a spingere i lupi in un derby tutto rossoblu, che mancava quasi da 18 anni

COSENZA – Saranno oltre 2.000 i tifosi rossoblu presenti all’Ezio Scida lunedĂŹ sera, nell’atteso derby contro il Crotone. Numeri record per una gara certamente attesa come può essere un derby, ma che in serie B, soprattutto negli ultimi 10 anni, raramente si registrano, considerando anche che si gioca di lunedĂŹ sera. Una risposta eccezionale quella dei tifosi del Cosenza, che ancora una volta dimostrano maturitĂ ma sopratutto sostegno, passione e amore incondizionato per questi due colori, aldilĂ della classifica deficitaria e di un momento non certo felice ad punto di vista sportivo e dei risultati.

Parlavamo di numeri. Ieri pomeriggio sono andati polverizzati gli ultimi tagliandi riservati ai sostenitori del Cosenza relativi al settore di Curva Nord (1.300) dello stadio “Ezio Scida” e adiacente a quello ospiti (650), giĂ sold out giĂ due giorni fa. In totale quasi 2.000 biglietti venduti. Ma se consideriamo che la trasferta non prevede la tessera del tifoso e che tra le due tifoserie c’è rispetto reciproco, facile prevedere l’arrivo di altre centinaia di tifosi del Cosenza che si sistemeranno in tribuna per assistere ad un derby solo immaginato lo scorso anno, con una squadra in serie A e l’altra in sere C, che torna a disputarsi a distanza di quasi 18 anni. Gli ultimi due precedenti in terra di Magna Grecia rievocano ricordi dolci con gli exploit per 1-2 nella stagione 2000-2001 (Zampagna, De Florio e goal vincente di Pavone) e lo 0-2 firmato da una doppietta di Nassim Mendil l’anno successivo.

Diario degli allenamenti: oggi amichevole con il Locri

Nel frattempo la sqaudra continua la preparazione al match di lunedì che sarà orfano di Dermaku squalificato con Capela tornato in gruppo, ma ancora in dubbio. Ieri una doppia seduta fisico/atletica e tattica. Oggi, invece, è in programma un allenamento congiunto con il Locri, formazione che milita nel campionato di Serie D, al Centro Sportivo ‘Morrone Academy Popilbianco’ alle ore 14:30.

Derby affidato ad Aureliano di Bologna

SarĂ Gianluca Aureliano della sezione di Bologna a dirigere il derby Crotone – Cosenza. Il fischietto romagnolo sarĂ coadiuvato dal 1 assistente, singor Daniele Marchi sempre della sezione di Bologna e dal secondo assistente, signor Paolo Formato della sezione di Benevento. Il quarto uomo sarĂ il signor Valerio Maranesi di Ciampino.

Gemellaggio consigli comunali di Crotone e Cosenza

Il derby lunedĂŹ sarĂ anche l’occasione per i Consigli Comunali di Crotone e Cosenza di “gemellarsi” in nome dei valori dello Sport. Una delegazione dei Consiglieri Comunali di Cosenza guidata dal presidente Pierluigi Caputo incontrerĂ alle ore 18.00 lunedĂŹ, nella Sala Consiliare del Comune di Crotone i colleghi consiglieri crotonesi ed il presidente del Consiglio Comunale Serafino Mauro. Un modo di condividere, pur nella differenza della passione sportiva, i principi fondamentali dello sport. Due importanti cittĂ della Calabria, Crotone e Cosenza si incontrano a livello istituzionale nel segno di due squadre dalla consolidata tradizione che hanno con gli stessi colori rossoblĂš e che nobilitano il calcio calabrese a livello nazionale. All’iniziativa è atteso anche il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto.

“Ci ritroveremo per vivere insieme con allegria e leggerezza questo evento calcistico. La nostra mission – dichiara il presidente del Consiglio Comunale di Crotone Serafino Mauro – è quella di far vivere alle persone il vero spirito dello sport, un puro e sano divertimento, condividendo valori etico – morali che solo una sana pratica sportiva può trasmettere. L’aspetto agonistico è sicuramente importante. A nessuno piace perdere, ed è giusto cosĂŹ. Tuttavia deve sempre prevalere lo stare insieme nella condivisione dei valori ed all’insegna del sano divertimento”.