(FOTO) Inaugurato un doppio murales dedicato al ciclista cosentino Pino Faraca

Realizzati sul muro dei campioni dal fratello Giacomo e dal figlio Francesco, i murales raffigurano il compianto ciclista cosentino con la maglia bianca di miglior giovane del giro d’Italia ottenuta nel 1981 dipinto da Faraca stesso che ha in mano mano una tavolozza, per quella sua grande passione per la pittura

COSENZA – Giuseppe Faraca era diplomato al liceo artistico ed amava da matti dipingere, per questo si conquistò l’appellativo di ciclista-pittore. Il suo mito, a due anni e mezzo dalla scomparsa, rivivrĂ per sempre nei due murales che sono stati inaugurati questa mattina alla presenza del Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto,che ha inteso rendergli omaggio con un’opera permanente su quello che è stato ribattezzato il muro dei campioni e che vede giĂ la presenza di due dipinti dedicati a Gigi Marulla, della famiglia di Pino e di tutti gli amici e conoscenti. Il doppio dipinto è stato realizzato dal fratello Giacomo e da Francesco, figlio di Pino Faraca. Il ciclista cosentino viene raffigurato in sella alla sua adorata bicicletta con la maglia bianca di miglior giovane del giro d’Italia, titolo che conquistò nell’edizione 1981 della corsa rosa quando correva tra le fila della Hoonved Bottecchia – Herdal del direttore sportivo Dino ZandegĂą. Di fianco è ritratto lo stesso Pino Faraca nelle vesti di pittore, con tavolozza e penello, che completa l’opera. Quando infatti Pino smise di correre, si dedicò alla sua grande passione per la pittura, aprendo una galleria d’arte nel centro storico di Cosenza e realizzando diverse opere d’arte.