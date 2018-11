I 50 anni del Rende. Il presidente Ghirelli “traguardo frutto di dedizione e passione”

Celebrare i 50 anni di storia del club, indossando una maglia celebrativa che sarĂ messa all’asta e il ricavato interamente devoluto all’Ail, trova consenso anche nei massimi vertici della Lega Pro. Con una nota, il presidente Francesco Ghirelli, si complimenta per aver declinato al sociale, con una iniziativa meritevole, una data storica per il Rende CalcioÂ

RENDE – In occasione dei 50 anni del Rende Calcio, sono arrivati gli auguri del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli che sul sito ufficiale ha voluto rinnovare la sua vicinanza al club biancorosso plaudendo anche all’iniziativa sociale voluta dalla societĂ del presidente Fabio Coscarella che ha deciso di mettere all’asta la maglia celebrativa con cui la squadra giocherĂ il derby di sabato 17 novembre alle ore 18:30 contro la Vibonese devolvendo l’intero ricavato all’Ail (Associazione italiana contro le leucemie). iniziativa

“Il calcio delle tradizioni e delle radici E’ quello di Serie C con club che tagliano importanti traguardi nella storia. Uno di questi è il Rende Calcio del Presidente Fabio Coscarella, che festeggia 50 anni e lega questa data al sociale“. Così si apre nella nota diramata dalla Lega pro a firma del presidente Francesco Ghirelli. “In occasione della gara di sabato 17 novembre alle 18,30 contro la Vibonese, la squadra scenderĂ in campo indossando una maglia celebrativa che sarĂ messa all’asta con il ricavato che sarĂ interamente devoluto all’Ail (Associazione italiana contro le leucemie). Una collaborazione che darĂ vita ad altre iniziative del club, che sono giĂ in cantiere. Un plauso al Rende Calcio per il primo traguardo che taglia– continua Ghirelli – con i primi 50 anni di storia di una tradizione che ci rende orgogliosi. L’obiettivo raggiunto è frutto della dedizione e passione della proprietĂ , di coloro che scendono in campo, dei dirigenti, ma anche dei tifosi e del loro supporto. Complimenti anche per aver declinato al sociale una data storica con una iniziativa meritevole per l’Ail”.

Non si è fatta attendere la riposta del presidente del Rende Coscarella“ringraziamo il presidente Ghirelli per le belle parole che ha riservato al Rende Calcio in merito al cinquantenario e alla scelta operata dalla societĂ di affiancare l’Ail. Siamo certi che sotto la sua presidenza la Lega Pro acquisirĂ sempre piĂą importanza nel mondo del calcio ma anche del sociale”.