Summit Guarascio, Trinchera e Braglia. Nessun terremoto, avanti con il progetto tecnico

Si è da poco concluso l’incontro tra il presidente Guarascio, il DS Trinchera e il tecnico rossoblu Braglia sul quale circolavano da ieri voci, senza alcun fondamento, di un suo eventuale esonero. Fumata bianca e unione di intenti tra dirigenza e staff tecnico sul progetto Cosenza

LAMEZIA TERME (CZ) – Nessun terremoto in casa Cosenza anzi, avanti tutti insieme e ancora piĂą uniti, con la consapevolezza che per non perdere la serie B, ci sarĂ da tirare fuori gli artigli e la squadra dovrĂ dare subito delle risposte concrete a cominciare dal derby di Crotone. Questo, in sintesi, quanto emerso dall’incontro avvenuto oggi pomeriggio a Lamezia Terme tra il presidente del Cosenza Guarascio, il direttore sportivo Trinchera e sopratutto il tecnico Piero Braglia. Incontro che ha messo a tacere le (poche) e infondate voci che parlavano di un eventuale esonero del tecnico toscano che ha invece tutta la fiducia del presidente. Nell’incontro si è ovviamente analizzato il momento non felice della squadra con l’attuale situazione di classifica e rilanciato – si legge nel comunicato della societĂ – il progetto che è alla base del ritorno del Cosenza dopo 15 anni in serie B e che vede uniti, oggi piĂą che mai, la dirigenza, il settore tecnico e la proprietĂ .

Questo il comunicato della societĂ Cosenza Calcio “Lungo, cordiale e produttivo incontro quello di oggi pomeriggio tra il Presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, l’allenatore Piero Braglia e il Direttore Sportivo Stefano Trinchera. Nel corso dell’incontro, che si è svolto nella sede di Ecologia Oggi a Lamezia Terme, sono state analizzate tutte le problematiche riguardanti l’attuale situazione della compagine rossoblu, rilanciando il progetto che è alla base del ritorno del Cosenza dopo 15 anni in serie B e che vede uniti, oggi piĂą che mai, la dirigenza, il settore tecnico e la proprietĂ . A partire dal derby di Crotone è attesa una adeguata risposta della squadra, non solo per smuovere la classifica, ma per dare un segnale importante a tutto l’ambiente: su questa strada si intende restare per dare altre soddisfazioni al meraviglioso pubblico dei Lupi che sta sostenendo la squadra con rinnovati ardore e passione, nonostante i non brillanti risultati di questo inizio di stagione.