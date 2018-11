Cosenza sconfitta amara. Non basta la doppia rimonta di Tutino, il Lecce passa 3 a 2

I rossoblu cadono 3 a 2 in casa al termine di una gara condizionata dalla partenza shock del Lecce che passa al 7′ e al 12′ con Venuti e Palombi. I rossoblu con una ripresa generosa riequilibrano la gara con la doppietta di Tutino, ma un goal di Falco regala il successo ai giallorossi

.

COSENZA – Il Cosenza cade al Marulla sotto i colpo di un Lecce cinico, bravo ad approfittare delle dormite difensive di rossoblu nei primi 15′ minuti di gara per trovare il doppio vantaggio al 7′ con un missile di Venuti dalla distanza e al 12′ con un destro a giro di Palombi che va a morire sul secondo palo sul quale per√≤ Sracco non sembra esente da colpe. Lo stesso Palombi si divora il tris prima che il Cosenza inizi pian piano a reagire sfiorando il goal con un colpo di testa di Pascali sul quale Vigorito compie un miracolo. Ma √® nel secondo tempo che si vede finalmente il Cosenza, che sfrutta gli ingressi di Baez e Maniero, per cingere d’assedio la met√† campo del Lecce che resiste fino al minuto 66′ quando, sull’ennesimo cross dalla destra, Tutino insacca di testa sul primo palo. Saracco si supera su Palmbi e al minuto 80′ Tutino completa la rimonta scaraventando in rete con un preciso destro un assist di Baez. Ma passa un solo minuto e su un pallone perso a centrocampo, il Lecce in contropiede trova il goal vittoria con Falco che batte Saracco e gela il Marulla.

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†COSENZA¬† ¬† ¬† –¬† ¬† ¬†¬†LECCE¬† ¬†2–3¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Marcatori: 7′ Venuti, 12′ Palombi, 66′ Tutino, 80′ Tutino, 81′ Falco

Lecce, uno/due micidiale. Vigorito dice no a Pascali

Braglia recupera Bruccini, D’Orazio e Mungo e schiera i suoi il 3-5-2. Al centro della difesa a far coppia con Dermaku c’√® Pascali che prende il posto dello squalificato Idda. Ma la novit√† dell’ultim’ora √® in attacco, con l’ex Di Piazza preferito a Maniero. La prima azione del match arriva al 4′ su un corner dalla sinistra battuto da Petriccione che trova la testa di Mancosu che spedisce alto. Passano 3′ minuti e il Lecce passa.¬†L’azione si sviluppa sulla destra con La Mantia che sfonda a destra e serve indietro per l’accorrente Venuti che da distanza siderale lascia partire un siluro che fa secco Saracco. Doccia fredda per il Cosenza che diventa gelata al minuto 12′ quando Palombi trova il raddoppio con un destro a giro dal limite, tanto lento quanto beffardo, che batte un Saracco non proprio esente da colpe. Il Cosenza √® tramortito e il Lecce ne approfitta per provare a chiudere la gara ancora con Palombi che al 18′, su uscita sbagliata di Pascali, si presenta solo davanti a Saracco ma sparacchia incredibilmente fuori. Inizio shock per i rossoblu che pian piano provano a tornare in partita anche se per la prima occasione del Cosenza bisogna aspettare la mezzora: colpo di testa di Pascali su corner bloccato a terra da Vigorito. Il duello si ripete al 33′ ma questa volta, sul colpo di testa del difensore rossoblu, il portiere del Lecce compie un miracolo intercettando d’istinto sulla linea, con Di piazza che non arriva a correggere da due passi. L’occasione scuote i rossoblu che si ridestano dal torpore e iniziano ad attaccare a testa bassa chiudendo il Lecce nella propria met√† campo. Arrivano decine di cross, ma manca il guizzo vincente e il primo tempo si chiude con il Cosenza sotto di due goal.

Doppio Tutino ma non basta, Falco gela il Marulla 

La ripresa si apre con due cambi. Braglia deve rischiare e allora fuori Di Piazza e D’Orazio e dentro Maniero e Baez. E il¬†Cosenza inizia subito a creare azioni e occasioni. Al 47′¬† gran tiro di Garritano dalla distanza che Vigorito vola a deviare in angolo. Due minuti dopo cross testo di Mungo per l’accorrente Tutino anticipato sul pi√Ļ bello da un grande intervento di Lucioni. Un minuto dopo √® Baez a colpire debolmente di testa da pochi passi. Si gioca in una sola met√† campo con gli ospiti che si difendono strenuamente dagli attacchi di un Cosenza generoso che al 66′ raccoglie i frutti della sua costante pressione accorciando le distanze con Tutino che di testa insacca sul primo palo un cross di Corsi. Un giro di lancette e Maniero scarica dalla distanza un destro che si stampa sulla traversa ricacciando in goal l’urlo dei 7.000 del Marulla. Braglia butta nella mischia anche Baclet ridisegnando un 4¬† 2 4 ma al 73′ i rossoblu rischiano su una ripartenza del Lecce sventata da una grande parata di Saracco sul solito Palombi. Ma Tutino non ha voglia di abdicare e al minuto 80′ riequilibra la gara scaraventando in rete di destro un preciso assist di Baez. Ma la gara non finisce di regalare emozioni e un minuto dopo, su un errore a centrocampo, il Lecce rimette la testa avanti con Falco che arriva fino al limite dell’area e batte ancora Saracco. L’ennesima doccia gelata che taglia definitivamente le gambe ai rossoblu che non hanno pi√Ļ la forza di reagire¬†

 

COSENZA CALCIO (3-5-2): Saracco, Corsi, Dermaku, Mungo, Di Piazza (45′ Maniero), D’Orazio (45′ Baez), Legittimo, Bruccini, Garritano (70′ Baclet), Pascali, Tutino

Panchina: Cerofolini, Perina, Palmiero, Perez, Baclet, Varone, Maniero, Bearzotti, Verna, Salines, Baez

Allenatore: Piero Braglia

US LECCE (4-3-1-2):¬†Vigorito, Petriccione (62′ Armellino), Arrigoni, Mancosu (69′ Cosenza), Palombi, Marino, La Mantia (50′ Falco), Tabanelli, Venuti, Lucioni, Fiamozzi

Panchina: Bleve, Milli, Di Matteo, Cosenza, Lepore, Torromino, Haye, Dubickas, Falco, Tsonev, Armellino, Scavone

Allenatore: Fabio Liverani

Arbitro: Signor Juan Luca Sacchi di Macerata

Assistenti: Signor Vito Mastrodonato di Molfetta e signor Marco Chiocchi di Foligno

Quarto uomo: Signor Gianpiero Miele di Nola

Angoli: 8-4

Ammoniti: Arrigoni (L), Mancosu (L), Pascali (C), Dermaku (C)

Espulsi: 

Recupero: 0′ p.t. – 4′ s.t.

Note:¬†Pomeriggio gradevole a Cosenza con temperatura sui 18 gradi. Terreno del Marulla in ottime condizioni. Presenti 7.000 spettatori ( 5.080 paganti + 1530 abbonati) per un incasso di 68.940 ‚ā¨. Nel settore ospiti presenti una decina di tifosi del Lecce.