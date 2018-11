Si chiama Lucia Guarascio, ha solo diciotto anni ed ha ottenuto un importante secondo posto al campionato del mondo Wtka, a Massa Carrara al quale hanno partecipato 107 nazioni. Dietro c’è il grande lavoro di Giulio Colonnese e di suo figlio Pierfrancesco

COSENZA – Il maestro di Kick boxing e Muay Thai, Giulio Colonnese, insieme a Pierfrancesco Colonnese campione italiano e alla giovanissima Lucia Guarascio, hanno raccontato il lavoro della Profighting Cosenza e i successi ottenuti. Risultati che hanno consentito di portare a casa un secondo posto meritatissimo. Ai campionati del Mondo unificati, a Massa Carrara, in occasione dell’Ente Fiera, liberi per tutte le federazioni dove si sono sfidati più di 5mila atleti, in 5 giorni di manifestazione per 107 nazioni, il Team Colonnese è riuscito a portare a casa un secondo posto prezioso, con la giovanissima atleta Lucia Guarascio con due match vinti e la finale persa per un soffio. Una competizione importantissima con risultati altrettanto importanti. L’atleta seguita dai maestri Giulio e Pierfrancesco Colonnese, si è aggiudicata il titolo di vicecampionessa mondiale di Kick boxing. Ha iniziato ad 11 anni, dopo aver provato anche altri sport, ma oggi ha scelto la sua strada: “E’ stata un’emozione che non mi aspettavo ed un traguardo sudato. Sono stata contentissima di essere arrivata vicina al primo posto”.

Il maestro Giulio Colonnese, suo figlio Pierfrancesco, e la giovane Lucia Guarascio, hanno raccontato il lavoro e l’esperienza maturata fino ad oggi ai microfoni di Rlb

ASCOLTA L’INTERVISTA

Lucia racconta di aver “provato vari sport, come la danza la pallavolo ma, non erano per me. Ho un carattere molto forte e mi piace tantissimo quello che faccio perchè è quello che sento di essere”. Pierfrancesco Colonnese invece, sottolinea come la grande passione del padre Giulio, lo abbia conquistato già dall’età di due anni: “ero piccolissimo e pratico questa disciplica da vent’anni. Sono campione italiano, titolo conquistato a maggio nella specialità K-1 contatto pieno (che comprende il KO ed è simile alla kick boxing). Pierfrancesco ha solo 22 anni e spiega come la disciplina che pratica e insegna, al mondo d’oggi, pieno di violenza, serve non solo per ‘difendersi’ ma soprattutto per formare il carattere. E ad andarne fiero è il suo papà e maestro, Giulio Colonnese che vuole sottolineare proprio questo aspetto: “io parlo di formazione, perchè per noi è importante formare i ragazzi non solo nello sport, con passione e determinazione; questa è infatti una scuola di vita. Si impara ad essere leali e riconoscenti. E ci tengo molto che i miei atleti, a prescindere dai risultati, vadano dritti sulla strada della vita. Mi fa piacere più quando i ragazzi mi ringraziano non per gli allenamenti, ma perchè gli ho dato un insegnamento per la vita”.

La Kick Boxing è infatti uno sport da combattimento di origine giapponese, diffusosi poi in USA, che combina le tecniche di calcio tipiche delle arti marziali orientali ai colpi di pugno propri del pugilato. Ma è soprattutto una disciplina di equilibrio psicofisico che forma il carattere e trasmette valori importanti. I corsi della ProFighting Cosenza del maestro Giulio Colonnese, si svolgono alla Scorpion di Rende e anche a Rogliano alla “Scuola di arte e balletto”.