Braglia “classifica bugiarda ma anche noi dobbiamo svegliarci. Il Lecce? meglio fuori casa”

Conferenza stampa del tecnico toscano che ha fatto anche il punto alla vigilia di Cosenza-Lecce. Una classica degli ultimi anni, tra due formazioni che arriveranno alla sfida di domani pomeriggio con situazioni di classifica diverse ”siamo stati penalizzati oltremodo anche a causa degli infortuni e ci mancano almeno 4 punti . Ma con i se e con i ma non si fa la classifica ”

.

COSENZA – La 12’ giornata di serie B metterĂ di fronte, domani pomeriggio, le due neopromosse del girone meridionale della serie C, che arriveranno alla sfida del Marulla con situazioni di classifica diametralmente opposte. I salentini, nonostante l’ultima sconfitta in casa della capolista Pescara, restano saldamente nelle zone alte della classifica (settimo posto con 16 punti) e possono vantare il miglior attacco della categoria insieme proprio al Pescara e al Foggia. Di contro i rossoblu, penalizzati in modo eccessivo da una classifica assolutamente non veritiera per quanto espresso in campo, ma che annaspano in piena zona play-out con 8 punti e arrivano alla delicata sfida con l’assoluta necessitĂ di tornare la successo pieno. Di questo aspetto e del match di domani, ha parlato il tecnico rossoblu Braglia nella consueta conferenza stampa del venerdì “partiamo col dire che il responsabile sono io e se c’è qualcosa che non va sono io a fare le valigie, visto che non possiamo mandare a casa 22 giocatori. Io faccio quello che posso fare. A parte tutto e lo ripeto, credo che abbiamo tutte le carte in regola per salvarci. Ma poi è normale che noi dobbiamo metterci del nostro. La classifica onestamente non è veritiera. Ci mancano almeno 4 punti e mi mantengo basso. Ma con i se con i ma non si fanno le classifiche e quindi è bene che iniziamo a darci subito una mossa e tornare a macinare punti.”

Cosenza che ultimamente paga dazio nei minuti finali delle gare. Per Braglia, oltre che un pizzico di sfortuna i motivi sono evidenti ”arriviamo a un certo punto delle gare che ci abbassiamo troppo e paghiamo dazio. Invece dobbiamo essere bravi, anche con i cambi dalla panchina, a rimanere alti. Abbiamo avuto un sacco di infortunati che pian piano stiamo cercando di recuperare. Poi la sfortuna è che si sono fatti male tutti insieme. Comunque per domani non siamo così incerottati visto che abbiamo recuperato Bruccini, Mungo e D’Orazio. Gli errori arbitrali? Anche il Lecce è stato penalizzato nella sfida di sabato scorso. Io penso che in serie B ci sono arbitri buoni. Molti sono giovani saliti dalla serie C e hanno bisogno di tempo per adattarsi ad una categoria totalmente diversa“.

Si passa a parlare del Lecce, prossimo avversario dei lupi e di una sfida che vedrà in campo 5 ex. “I problemi in difesa dei giallorossi? Non credo si strapperanno i capelli per i due centrali squalificati, perché hanno ottime alternative. Questa è una squadra che gioca meglio fuori casa che in casa e lo ha dimostro sabato scorso. Aldilà della sconfitta 4 a 2 contro il Pescara che nel primo tempo ha giocato con dei ritmi infernali, nel secondo tempo hanno fatto un’ottima gara che avevo rimesso anche in piedi. Poi le due espulsioni hanno inciso sulla sconfitta. Come affrontare il Lecce, con quali uomini e con che modulo lo deciderò come sempre la mattina con i miei collaboratori. Di sicuro venderemo casa la pelle”

Â