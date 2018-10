Caso fideiussioni, arrivano le penalizzazioni. 1 punto anche al Rende, stangato il Matera

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto penalizzazioni per 11 club di Serie C per il ritardo nella presentazione delle fideiussioni. Nel girone C un punto inflitto al Rende, stangato il Matera con 8 punti. Colpite anche Trapani, Juve Stabia, Siracusa e Monopoli

.

ROMA – Pioggia di penalizzazioni nel campionato di Serie C. Il TFN (Tribunale Federale Nazionale) ha infatti notificato provvedimenti per 11 squadre dei tre gironi della categoria. Sanzioni inflitte per il ritardi nella presentazione delle fideiussioni. La pioggia di penalizzazione ha interessato anche il Rende a cui è stato inflitto 1 punto di penalizzazione mentre è stato inibito per 6 mesi il presidente Coscarella. Stangate per Lucchese (11 punti) e Matera (8 punti). Inflitti 3 punti al Cuneo, 2 al Monopoli. Infine, Siracusa, Juve Stabia, Pro Piacenza, Rende, Trapani, Arzachena e Triestina 1 punto.

Questi tutti i provvedimenti

AC CUNEO 1905: penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, a carico della Società .

SIRACUSA CALCIO: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, a carico della Società , oltre alla sanzione della ammenda pari a €. 500,00 (cinquecento/00).

SS JUVE STABIA SRL: sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 a carico della Società .

AS PRO PIACENZA 1919: 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della la Società , nonché € 500,00 (Euro cinquecento/00)di ammenda per condotta recidiva.

RENDE CALCIO 1968: 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato 2018/2019.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSCARELLA FABIO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Rende Calcio 1968 Srl), SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL – (nota n. 2656/39 pf18-19 GP/GC/blp del 18.9.2018)

 Infligge le seguenti sanzioni:

 6 (sei) mesi di inibizione a carico del Sig. Coscarella Fabio;

1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato 2018/2019 a carico della SocietĂ Rende Calcio 1968 Srl.