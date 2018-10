E’ ancora grande Rende. I biancorossi vincono anche a Francavilla

Terzo successo di fila per i biancorossi che battono 2 a 1 la V. Francavilla e consolidano il terzo posto in classifica. Apre Minelli su calcio di rigore. Folorusho pareggia in avvio di ripresa, ma Giannotti nel finale trova il goal che sbanca il Fanuzzi

FRANCAVILLA F. (BR) – E’ un Rende da leccarsi i baffi! I biancorossi portano a casa il terzo successo consecutivo (il sesto stagionale) battendo 2 a 1 un’ostica e battagliera V. Francavilla ridotta in 9 per le espulsioni di Sirri e Caporali, che alla fine deve arrendersi alla rete nei minuti finali di Giannotti bravo a sfruttare un errore di Caporale e battere Turrini. Va detto che gli uomini di Modesto hanno disputato un ottimo primo tempo chiuso meritatamente in vantaggio con il rigore trasformato da Minelli al 43′ con il Francavilla in 10 per il doppio giallo a Sirri che stende in area Vivacqua. Padroni di casa vicinissimi al vantaggio al 14′ con un missile di Sarao sul quale Savelloni compie un vero e proprio miracolo. In apertura di secondo tempo arriva il pareggio di Folorunsho, bravo a intercettare una punizione di Partipilo con la difesa del Rende distratta. Il goal dei padrini di casa che sembra scombinare i piani dei biancorossi che vanno nuovamente vicini al vantaggio al 54′ con un colpo di testa di Vivacqua che esce fuori di un nulla.

I biancorossi fanno fatica a riproporsi con maggiore convinzione anche perchĂ© il Francavilla si difende bene provando a colpire in contropiede e al 74′ per poco non trova il vantaggio con Vrdoljak che si divora un contropiede 4 contro 2 sparando in curva da ottima posizione. Nei minuti finali succede di tutto. Al minuto 85′ arriva il goal vittoria di Giannotti, bravo a rubare palla a Caporale spedendolo in rete con Turrini che riesce solo a toccare. Pochi minuti dopo lo stesso Caporale stende Viteritti, si becca il secondo giallo e viene espulso lasciando la sua squadra in 9. Nell’extra time la Virtus Francavilla si butta in avanti alla disperata ricerca del pari mentre Rossini in contropiede si divora il goal del 3 a 1. Ma va bene così, anzi benissimo.

————————————————————————————————————————————-

Maracatori: 43′ Minelli (rig.), 48′ Folorunsho, 85′ Giannotti VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-1-2): Turrin; Pino, Marino, Sirri; Albertini, Folorunsho (81’ Lugo), Monaco (47’ Vrdoljak), Pastore (47’ Caporale); Partipilo; Anastasi (57’ Cason), Sarao (81’ Sparacello)

Panchina: Tarolli, De Luca, Mastropietro, Vrdoljak, Caporale, Cason, Mengoni, Petruccetti, Sparacello, Vukmanic, Lugo

Allenatore: Nunzio Zavettieri.

RENDE (3-4-3): Savelloni; Minelli, Sabato, Germinio; Viteritti, Awua (90+’ Cipolla), Franco, Blaze; Vivacqua (82’ Godano), Rossini, Laaribi (63’ Giannotti).

Panchina: Borsellini, Palermo, Cipolla, Sanzone, Godano, Di Giorno,Giannotti, Galli, Calvanese, Crusco

Allenatore: Francesco Modesto

Arbitro: Signor Luca Angelucci di Foligno

Assistenti: Fraggetta e Bahri

Ammoniti: Sirri (V), Pino (V), Blaze (R), Giannotti (R)

Espulsi: Sirri (V), Caporale (V)

Note: Giornata calda e soleggiata a Francavilla con temperatura sui 25 gradi. Terreno del Fanuzzi in buone condizioni. Presenti poco piĂą di 800 spettatori con una decina di tifosi del Rende