Braglia “Puniti da un errore. Mi girano le scatole, ma questo è il calcio”

Il tecnico rossoblu commenta con rammarico il risultato di una partita giocata al meglio e che avrebbe meritato un finale diverso “l’abbiamo impostata bene e abbiamo provato a vincerla. I ragazzi hanno dato tutto e non posso rimproverargli nulla anche se ogni tanto ci vorrebbe un pò più di furbizia e intelligenza”

BRESCIA – “Il calcio è fatto anche di queste cose. Puoi perdere per un episodio sfortunato dopo aver giocato un’ottima gara che meritavi anche di vincere. Dispiace che sia andata così, ora analizzeremo tutto e cercheremo di resettare per rifarci martedì in casa con il Pescara rimediando agli errori” Queste le parole di Piero Braglia che nonostante l’amarezza per una sconfitta arrivata per l’errore di un singolo, analizza con estrema lucidità la buona prova del gruppo che comunque ha giocato e provato a vincere la partita.

“abbiamo fatto la gara che avevamo preparato, siamo stati pericolosi con Maniero, ci hanno annullato un goal dopo pochi minuti che poteva cambiare tutto, l’importante è che la sqaudra si esprima e giochi poi tutto gira come gli episodi. Abbiamo gestito quasi sempre noi la partita e poi siamo stati puniti per un errore. La prestazione c’è stata, i ragazzi hanno dato tutto e non posso rimproverargli nulla anche se ogni tanto ci vorrebbe più di furbizia e intelligenza. L’ingresso di Baez? L’ho messo perché volevo vincere la partita, anche perché loro con i 3 di centrocampo si aprivano e allora ho provato a sfruttare gli spazi. Non sono mai stati pericolosi fino all’occasione del goal che hanno sfruttato al massimo. Chiedo ai tifosi di venire a sostenerci martedì come hanno fatto oggi. Sono stati fantastici”.