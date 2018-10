Serie B, telenovela infinita. Dal Tar l’ennesimo ribaltone che boccia il format a 19 squadre

Il Tribuna Regionale del Lazio sospende la decisione del TFN sul format a 19 squadre, accogliendo il ricorsi della Ternana, a cui avevano aderito anche Siena, Novara e Pro Vercelli. Si potrebbe incredibilmente tornare al format a 22 squadre?

ROMA – Serie B, siamo nuovamente punto e daccapo? Con la sentenza emessa pochi minuti fa, il Tar del Lazio ha infatti sospeso la pronuncia del Tribuna Federale Nazionale, che di fatto aveva confermato il format della serie cadetta a 19 squadre bloccando tutti i ripescaggi, accogliendo il ricorso della Ternana a cui poi avevano aderito anche Siena, Novara e Pro Vercelli, evidenziando i profili d’illegittimità dei provvedimenti dell’allora Commissario dell FIGC Fabbricini. Su tutte, si legge nella sentenza, la decisione di deliberare la modifica al format senza acquisire “il deliberato delle altre Leghe, che senz’altro avrebbero dovuto essere coinvolte, in quanto la determinazione dell’organico del campionato di Serie B incide sugli interessi delle squadre del campionato inferiore interessate ad esservi ammesse”. Dunque con i campiionati di Serie B e Serie C iniziati da diversi turni, si potrebbe incredibilmente tornare al format a 22 squadre anche se, come scritto nella sentenza, l’udienza è stata fissata dal Tar per il 26 marzo 2019. Possibile anche l’arrivo di una raffica di ricorsi anche da parte di squadre come il Catania con la richiesta di un risarcimento economico. Una situazione sempre più incredibile alla quale dovrà dare riposta il neopresidente della FIGC Gabriele Gravina (in foto) che per questo pomeriggio ha indetto una riunione con i legali della Federcalcio per capire cosa fare dopo la decisione del TAR.

Di Cintio “Si effettui subito il ripescaggio delle squadre”

“Ora la palla passa alla federazione, che deve attuare mi auguro in tempi brevi la procedura dei ripescaggi. Ma non c’è dubbio che la serie B debba tornare a 22 squadre. Immagino che la Figc non abbia intenzione d’impugnare questa decisione e del resto non ci sono nemmeno i presupposti: i giudici hanno sospeso la pronuncia del Tfn evidenziando i profili d’illegittimità dei provvedimenti dell’allora commissario”. A dichiaralo all’Ansa l‘avvocato Cesare Di Cintio che che ha seguito il ricorso per contro della Vercelli “Spero che la lega di Serie B non voglia andare allo scontro – ha aggiunto – La Ternana ha già giocato cinque partite in serie C? È un problema della lega di B e della federcalcio. Intanto è stata vinta la partita più difficile, quella sul format del campionato e il Tar ci ha dato ragione”.

La Lega pro sospende le gare di recupero

Ed a proposito della Lega Pro. In attesa di qualsiasi decisione, con un comunicato la Lega di serie C ha deciso di sospendere in via cautelare le partite di recupero previste per oggi “reso atto delle ordinanze emesse in data odierna dal TAR LAZIO Sezione prima ter, in accoglimento delle istanze di misure cautelari avanzate nei ricorsi promossi dalle società F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., TERNANA CALCIO S.P.A., NOVARA CALCIO S.P.A e ROBUR SIENA S.P.A., la Lega Pro rinvia a data da destinarsi le seguenti gare: PONTEDERA – NOVARA, PRO PIACENZA – ROBUR SIENA, PRO VERCELLI – PIACENZA e TERNANA – RIMINI“.