Così’ il tecnico del Cosenza in sala stampa al termine del match vinto contro il Foggia “abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, abbiamo comandato la gara e i calciatori hanno dimostrato il loro valore”

COSENZA – Soddisfatto per i tre punti ma sopratutto per la prestazione in campo dei suoi ragazzi. Il tecnico Braglia si può godere finalmente il meritato successo anche se non manca di togliersi qualche sassolino dalla “per il campo e tutto quello che ne è conseguito abbiamo pagato abbastanza. Mi rode vedere questa classifica quando a Lecce con quel campo hanno giocato. Mi rode che arriviamo qua e troviamo barriere e si peggiora invece di andare avanti (riferimento all’installazione dei new jersey di cemento armato che hanno praticamente bloccato Viale Maga Grecia)”. Poi si torna a parlare della partita “questa squadra al di lĂ di Cittadella ha sempre fatto delle buone gare. Oggi siamo stati bravi ad andare in vantaggio e a chiudere la gara. Siamo riusciti a fare quello che avevamo organizzato e sono doppiamente felice per come hanno interpretato e lottato la gara. Volevano non far giocare il Foggia e ci siamo riusciti. Abbiamo sempre comandato la partita loro hanno avuto una mezza occasione da gol che ci stava costando parecchio (palo di Mazzeo). Dobbiamo rimanere su questa strada che è quella corretta. Garritano dietro le punte? Si è stata una mossa giusta. Tutino? deve guardare avanti, guarda spesso dietro e non serve a una mazza guardarsi indietro“.Â