Doppio Tutino e il Cosenza rompe finalmente l’incantesimo. Foggia battuto 2 a 0

Prima vittoria stagionale del Cosenza che batte il Foggia con il più classico dei risultati. Mattatore del match Gennaro Tutino autore di una pesantissima doppietta. Di tap-in quello siglato nel primo tempo a ribadire in rete un rigore respinto da Bizzarri. Meraviglioso il secondo, con un esterno destro alla”Recoba” che fa impazzire il Marulla

.

COSENZA – Sognata, sofferta, aspettata per 7 lunghe giornate e finalmente arrivata nella gara forse più difficile e pericolosa di questo scorcio iniziale di campionato. Foggia battuto 2 a 0 e Cosenza che torna finalmente a sorridere trovando la prima vittoria stagionale, al termine di una gara condotta magistralmente e vinta con merito grazie ad una prestazione maiuscola di tutta la squadra. Ma il protagonista indiscusso del match è Gennaro Tutino, autore di una doppietta e di una prestazione convincente. Lo “scugnizzo” napoletano, dopo una serie di occasioni fallite dai rossoblu e un palo clamoroso colpito da Mazzeo, sblocca la gara poco dopo la mezzora del primo tempo ribattendo in rete il rigore che Bizzarri aveva parato a Maniero. Nel secondo tempo s’inventa un goal da antologia al minuto 73′ infilando il pallone sul secondo palo praticamente da fermo con un bellissimo esterno destro. Un goal liberatorio che scaccia i fantasmi e permette ai rossoblu di tornare al successo in una gara di serie B

…………………………….

COSENZA – FOGGIA 2–0

Marcatori: 33′ Tutino, 73′ Tutino

Primo tempo pirotecnico: occasioni Cosenza, palo di Mazzeo e goal di Tutino

Stadio Marulla baciato dal sole, una bella cornice di pubblico e un terreno di gioco finalmente in buone condizioni. I primi 5 minuti si giocano a ritmi blandi con le due squadre a studiarsi in mezzo al campo. Poi i rossoblu accelerano e creano il primo pericolo al 7′ con cross di D’Orazio per la testa di Maniero anticipato sul più bello da una chiusura provvidenziale di Martinelli. Sulla susseguente battuta da angolo mischia in area del Foggia con una doppia conclusione dei rossoblu murata dalla difesa. Al minuto 9′ gran destro dalla distanza di Mungo e pallone fuori di poco. In campo si vede un ottimo Cosenza che sale di giri e prende in mano il pallino del gioco ed inizia ad costruite diverse occasioni, sfruttando gli spazi che il Foggia lascia sopratutto sulle due fasce laterali. Al 14′ schema su punizione con Corsi che finta il cross e appoggia al limite per l’accorrente Bruccini. Gran destro ma pallone in curva sud. I rossoblu trovano tantissimi spazi sull’out di destra dove Corsi, ma sopratutto Tutino, creano pericoli costanti. Al 20′ proprio l’attaccante serve al limite Garritano che calcia tra le braccia di Bizzarri. Un minuto dopo grande occasione per Mungo servito nell’area piccola da Garritano. Tiro altissimo e imprecazioni del Marulla. E’ un monologo dei lupi che creano un’altra grandissima occasione al 26‘: punizione di Corsi dalla destra, pallone che attraversa tutta l’area e arriva sul secondo palo dove c’è appostato Legittimo che scarica un sinistro all’incrocio deviato in angolo da un miracolo di Bizzarri. Gli ospiti non riescono ad uscire dalla propria metà campo anche perché il Cosenza pressa subito i portatori di palla. Al’ 29′ altra occasione non concretizzata da Garritano che calcia fuori da ottima posizione. Finisce così che alla prima occasione il Foggia rischia di passare con Mazzeo che dopo uno stop di petto in area, anticipa l’uscita di Saracco e colpisce un clamoroso palo. Capovolgimento di fronte e i rossoblu sbloccano finalmente la gara con Tutino che prima si procura un calcio di rigore, poi è reattivo a scaraventare in rete la respinta di Bizzari che aveva intercettato la conclusione dal dischetto di Maniero. Sul finire di primo tempo lo scatenato Tutino crossa per Garritano che non ci pensa due volta, sale in cielo e colpisce la sfera con una spettacolare sforbiciata volante bloccata a terra da Bizzarri.

Tutino che magia! E il Cosenza brinda al primo successo

La ripresa si apre senza cambi, con il Foggia che prova ad insediarsi nella metà campo del Cosenza che al 49′ va alla conclusione con Bruccini. Destro dal limite che non inquadra lo specchio della porta. Chi invece la porta la vede bene è Kragl: sinistro su punizione sul secondo palo e grande risposta di Saracco che smanaccia in angolo. I rossoblu provano a scuotersi con Braglia che si braccia dalla panchina invitando la sqaudra a salire per non rischiare di farsi schiacciare dal Foggia. Al 66′ il tecnico in seconda del Foggia Russo viene allontanato la panchina dopo un gesto di stizza verso il direttore di gara. Girandola di cambi da una parte e dell’altra e match che resta in bilico fino al minuto 73′ quando il Cosenza trova il goal del raddoppio con una magia di Tutino che firma la sua doppietta personale scaraventando in rete un meraviglioso esterno destro praticamente da fermo. Pallone che gira e si insacca sul secondo palo facendo esplodere il Marulla. Il Foggia non però non si arrende e con Mazzero e Chiaretti crea due pericoli alla porta di Saracco. Al minuto 82′ standing ovation per Tutino che stremato lascia il campo a Baclet. Gli ultimi minuti di gara passano via con il Cosenza in 10 per un brutto infortunio a Baclet che esce dal campo in barella. Ma i rossoblu non soffrono e possono finalmente gioire per la prima vittoria in campionato.

——————————————————————————————————————————-

COSENZA CALCIO (3-5-2): Saracco, Corsi, Dermaku, Idda, Mungo, D’Orazio (67′ Anastasio), Legittimo, Maniero, Bruccini, Garritano (71′ Palmiero), Tutino (82′ Baclet)

Panchina: Cerofolini, Palmiero, Tiritiello, Baclet, Varone, Bearzotti, Anastasio, Pascoli, Verna, Baez

Allenatore: Piero Braglia

FOGGIA CALCIO (3-5-2): Bizzarri, Tonucci, Loiacono (57′ Chiaretti), Carraro, Deli (84′ Gori), Kragl, Zambelli, Martinelli, Galano, Mazzeo, Busellato (71′ Rizzo)

Panchina: Noppert, Ranieri, Agnelli, Iemmello, Cicerelli, Chiaretti, Rubin, Gerbo, Rizzo, Boldor, Ramé, Gori

Allenatore: Gianluca Grassadonia

Arbitro: Signor Antonio Giua di Olbia

Assistenti: Signor Gianluca Sechi di Sassari e signor Filippo Bercigli di Valdarno

Quarto uomo: Signor Ilario Guida di Salerno

Angoli: 5-8

Ammoniti: Loiacono (F), Dermaku (C), Carraro (F)

Espulsi:

Recupero: 1′ p.t. – 5′ s.t.

Note: Pomeriggio caldo e soleggiato a Cosenza con temperatura sui 26 gradi. Terreno del Marulla in buone condizioni. Presenti 6.583 spettatori (4874 paganti + 1502 abbonati) per un incasso di 66.669 € compresa quota abbonati. Nel settore ospiti 401 tifosi del Foggia