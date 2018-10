Le lamentele di un tifoso del Cosenza Calcio

Lettera di un tifoso amareggiato dalle condizioni in cui versa lo stadio San Vito Marulla

COSENZA – “Volevo esprimere – scrive in una lettera un lettore di QuiCosenza – un mio malcontento da tifoso. Una sensazione che credo sia comune a tutti gli ultrà fedeli del Cosenza Calcio che come me hanno supportato con tutto il cuore la propria squadra. Duole constatare che nonostante siamo già al 16 ottobre, quindi all’ottava giornata di campionate le situazioni precaria al San Vito Marulla sono ancora molte. Intendo quindi denunciare quelle più evidenti in un breve elenco: non esiste un punto ristoro; la curva Nord è ancora inagibile; nella tribuna Rao mancano i vetri e ciò diventa un vero problema nel caso in cui ci siano condizioni meteo avverse tipo, pioggia e vento. Mi auguro che le richieste di intervento vengano prese in considerazione perché sono un tifoso fedelissimo del Cosenza ho sempre creduto nella mia squadra sia in tempi duri che in quelli migliori e sempre sarò lì a supportarla, ma allo stesso tempo credo che sia altrettanto giusto che anche le nostre esigenze debbano essere accolte da chi di competenza con la speranza che tutto al San Vito Marulla funzioni a dovere”.