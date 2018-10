Si è tenuta ieri a Santa Croce sull’Arno (PI) la competizione per la selezione di Mister Universo. Una gara di body building promossa dalla Federazione I.C.S. Italia e valida per l’accesso alla finalissima di Cipro di novembre



Il Direttivo della Federazione I.C.S. Italia è presieduto da  Angelo Giustiniani ed è composto anche da Massimo Squillace, Roberto Pepe, Sergio Servidone, Paco De Martino, Francesco De Nardo, Francesco Iacucci che è anche coordinatore per il Sud Italia e Pino Palumbo, coordinatore per il Nord Italia. E’ una federazione nata poco meno di un anno fa ma già molto attiva nell’ambito dell’organizzazione di gare di body building di rilievo nazionale e internazionale come quella di ieri ospitata nel PalaParenti di Santa Corce sull’Arno (PI), struttura bella oltre che funzionale, che ospita le partite casalinghe dei lupi biancorossi di Santa Croce, formazione di pallavolo che milita nel campionato nazionale di A2.

La Federazione I.C.S. il cui acronimo vuol dire “in corpore sano“, collabora in maniera costante e concreta con la W.A.B.B.A. World, federazione di livello mondiale che ha organizzato la gara di respiro internazionale di “Mister Universo” a Cipro il prossimo 4 novembre, ed ha come obiettivo principale quello di camminare fianco a fianco con gli atleti affiliati, contribuendo materialmente alla crescita personale e professionale di ciascuno di loro.

Lo ha sottolineato proprio il presidente Angelo Giustiniani: “La federazione I.C.S., è nata da un gruppo di amici che da anni era in altre federazioni ma che ha deciso di unirsi per dare un aiuto concreto agli atleti. Ormai le federazioni infatti – spiega Giustiniani – non fanno altro che tirare soldi agli atleti e non danno numeri. Il nostro scopo è di accedere con un tesseramento a costo molto basso. Infatti alle persone che selezioniamo per i Mondiali o per Mister Universo, paghiamo noi la trasferta per il tesseramento internazionale e per l’alloggio. Per il prossimo anno per ogni gara dell’ICS che faremo, abbiamo infatti pensato di garantire sempre un montepremi in denaro perchè faremo di tutto per dare un riscontro positivo ed un rientro finanziario agli atleti”. “Le basi sono buone per il prossimo 4 novembre. Stiamo mandando in trasferta circa 20 atleti, che devono solo pensare al biglietto aereo. Una gara che prevede la partecipazione di 180 – 200 atleti di rilievo internazionale e sarà di livello altissimo”.

GUARDA IL VIDEO – intervista realizzata da Luca Le Piane

Anche Cosenza protagonista a Mister Universo

La gara di ieri ha selezionato i migliori atleti che andranno a competere proprio per il Mister Universo Wabba, maschile e femminile, nelle diverse categorie che si alterneranno e che riguardano il peso, l’altezza e l’età . Anche la Calabria, in particolar modo Cosenza, sarà presente alla prossima competizione di Mister Universo e sarà rappresentata da Giovanni Belletto che ha trionfato nella categoria Man Physique + 175 Cm, e assoluto nella categoria Man Physique, e con Daniela Molinaro che si è qualificata tra le prime cinque, e competerà nella categoria Bikini fino a 165 Cm. Entrambi gli atleti sono preparati da Francesco Iacucci, affermato personal trainer cosentino e anche giudice federale in competizioni di livello nazionale e internazionale.

Il prossimo 10 novembre si terrà , a Quattromiglia di Rende, anche una gara di livello nazionale che va in scena già da diversi anni, denominata The Best 2018, a cui parteciperanno i più forti atleti italiani e organizzata dalla I.C.S. tramite il suo coordinatore responsabile del Sud Italia. Non ci resta che fare un caloroso in bocca al lupo ai nostri atleti e di lavorare sodo visti i tempi ristretti che li separano dalla prossima prestigiosa competizione… Forza ragazzi!