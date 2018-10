Rende, rinforzo in difesa con Galli ma il colpaccio è in attacco! Preso l’ex Pisa Maikol Negro

La societĂ biancorossa piazza un colpo di primissimo livello per l’attaccato pescando nel mercato degli svincolati. L’attaccante, cercato con insistenza anche da Potenza e Avellino, va a rafforzare il reparto offensivo del Rende che puntella anche la difesa con l’ingaggio di Iacopo Galli

.

RENDE – Due volti nuovi per Modesto, due acquisti importanti per il Rende che rafforza l’organico pescando nel mercato degli svincolati. Il colpo da novanta è sicuramente l’ingaggio dell’attaccante Maikol Negro. Dopo la grandissima stagione nel 2016 al Matera, con 17 reti realizzate in 35 presente, l’attaccante leccese ha giocato la scorsa stagione con il Pisa dove ha messo a segno 7 goal in 32 presenze. Ma quest’anno l’avventura con la squadra toscana è finita ancora prima di iniziare e nell’ultimo giorno di mercato e arrivata la rescissione. L’attaccante, svincolato, nelle scorse settimane era stato cercato da diversi club di Serie C (su tutti il Potenza) e anche in serie D dall’Avellino ma ha scelto il Rende.

Negro “non vedo l’ora di giocare. Scelta una squadra che sa giocare a calcio”

“Finalmente ritorno in campo ed era la cosa che mi mancava di piĂą. Sono felice di essere approdato in una squadra, che per quello che ha fatto vedere in questo avvio di stagione, intende il calcio per come piace a me“. Queste le prime parole dell’attaccante rilasciate al sito ufficiale del Rende che fa sapere che Quella con Negro è stata una trattativa lampo come ammette lo stesso attaccante: “mi ha colpito molto la familiaritĂ e la genuinitĂ che ho potuto constatare quando ho parlato con i dirigenti del Rende e spero di poter ricambiare con i fatti. Ci siamo scelti in pochi minuti, una sorta di vero e proprio colpo di fulmine». La voglia di tornare in campo è tanta e Negro non usa mezzi termini per farlo capire: « Non mi piace fare tante parole ma far parlare il campo. Voglio mettermi a disposizione e dare una grossa mano al Rende“.

Non solo attacco ma anche un bel colpo in difesa. Il Rende ha infatti trovato l’accordo anche con l’ex Casertana Jacopo Galli che da oggi è un giocatore biancorosso. Il difensore livornese, che ha giocato anche in serie B con la maglia del Crotone ha convinto tecnico e societĂ e si candida ad essere un valore aggiunto per la formazione biancorossa. “Sono molto felice di essere approdato a Rende non solo perchĂ© ritrovo mister Modesto, che è stato mio compagno di squadra a Crotone, ma perchĂ© è la societĂ che ha puntato con forza su di me – afferma Galli – Sono convinto che questa sarĂ una stagione importante per tutti e farò l’impossibile per ripagare la fiducia che mi è stata accordata dando il massimo e mettendomi sempre a disposizione della squadra”.