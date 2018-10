Cosenza si trasforma in una grande palestra all’aperto

Alla scoperta della cittĂ con la Beready experience una passeggiata dinamica tra le strade del centro

COSENZA – Approda domenica 14 ottobre a Cosenza l’evento “BeReady Experience”, una nuova tendenza sportiva che sta riscuotendo un incredibile successo in tutte le piĂą grandi cittĂ italiane e nelle capitali europee. A proporla al Comune di Cosenza, che ha patrocinato l’iniziativa, organizzata in partnership con Street Workout Italia, sono state Federica Tomasi e Maria Gilda Piovaccari, entrambe professioniste e appassionate di sport, soprattutto di Cardio Fitness, che ora portano per la prima volta nella cittĂ di Cosenza questo evento sportivo/culturale che, partendo dal Fitness, condurrĂ i partecipanti alla scoperta della cittĂ e del suo patrimonio artistico e architettonico.

L’evento ha incassato nei giorni scorsi il sostegno della Commissione sport di Palazzo dei Bruzi, presieduta dal consigliere comunale Gaetano Cairo. Obiettivo della “BeReady Experience” è trasformare per un giorno la cittĂ in una palestra a cielo aperto, utilizzando scale, panchine e marciapiedi come attrezzi necessari a mantenersi in forma. La passeggiata dinamica (walking) sarĂ accompagnata da sofisticate cuffie wireless ed intervallata con delle soste che saranno effettuate, lungo il percorso, nei luoghi piĂą significativi della cittĂ .

Chi non ha ancora provveduto a perfezionare l’iscrizione, attraverso il link dedicato potrĂ ancora farlo nei prossimi giorni oppure potrĂ registrarsi direttamente domenica in Piazza Bilotti, dove è fissata la partenza dei partecipanti. L’evento avrĂ inizio alle 16,30. Questo il percorso: Piazza Bilotti (registrazione dei partecipanti e partenza dell’attivitĂ ), Piazza Kennedy (seconda stazione), passeggiata da via Cattaneo a Via Alimena, fino ad arrivare a Piazza Santa Teresa (terza stazione), Via Arabia (quarta stazione), Piazza dei Bruzi (arrivo).

Per partecipare all’evento basterĂ prenotare il kit che comprende le cuffie piĂą una t-shirt che verrĂ indossata per tutto il percorso e resterĂ ai partecipanti in ricordo di questa straordinaria esperienza. Il Comune ha deciso di patrocinare la “BeReady Experience” perchĂ©Â si inserisce perfettamente nel solco del programma tracciato dall’Amministrazione comunale per incoraggiare l’attivitĂ fisica sul territorio comunale, riconoscendo importanza alla mobilitĂ dolce e incentivandola a partire dalle giovani generazioni.

Va ricordato come Cosenza sia stata tra le prime cittĂ ad aderire al progetto “Healt city” per incentivare le persone a camminare e a fare sport all’aperto e, nel caso degli appartenenti alla terza etĂ , ad accompagnarli in un percorso di invecchiamento attivo. Per queste ragioni l’Amministrazione ha pensato di realizzare nel cuore della cittĂ un Parco del Benessere, il piĂą grande parco urbano (lungo due chilometri) della cittĂ contemporanea. Per ulteriori informazioni si possono contattare i seguenti numeri : 340 0743630 e 340 5341204.