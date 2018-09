Grande successo di “Chapeau 3.0”, protagonista la pallavolo femminile

Si è conclusa la terza edizione di Chapeau “omaggio alla pallavolo calabrese”, organizzato da Metaproduzioni e dalla Volley Cosenza.

COSENZA – In poco tempo in cittĂ grazie al grande lavoro della Volley Cosenza si è potuto assistere ad una serie di grandi appuntamenti: l’incontro u16 Russia – Italia (di Marco Mencarelli divenuta poi campione del mondo), il raduno delle migliori atlete under 14 calabresi con la presenza di Davide Mazzanti C.T. della nazionale femminile, poi ancora l’incontro con il noto pluricampione ed ora commentatore tv e testimonial Volley S3 Andrea Lucchetta. Chapeau 3.0 è stato un grande evento di pallavolo voluto a Cosenza ed organizzato dalla Volley Cosenza e patrocinato dall’Assessorato allo Sport ed all’Assessorato al Turismo del Comune di Cosenza.

Per la prima volta nella storia della pallavolo femminile cosentina si è potuto ammirare ad un incontro di serie A tra due formazioni di altissimo livello tecnico. La Volley Cosenza precisa che “l’obiettivo primario di questi eventi è far capire alle ragazze dei settori giovanili che diventare una grande atleta non è una cosa da alieni. Anzi, è una cosa da umani e che tutto dipende dalla volontà , dal lavoro, dall’umiltà e dalla passione con cui si affronta lo sport e la vita. E poi cercare ancora di costruire qualcosa di positivo e duraturo che possa un giorno consentire ad ogni giovane di poter orgogliosamente affermare che si può emergere anche nel Mezzogiorno ed in Calabria e che non debba essere un paradigma che per imporsi si debba per forza emigrare. Per far restare i giovani bisogna cambiare la Calabria, anche nello sport”.

Possiamo orgogliosamente affermare che tutte e quattro le squadre rigorosamente provenienti dal Sud Italia e dalla Calabria hanno dimostrato grandi capacitĂ , organizzazione e preparazione. Le semifinali del quadrangolare si sono tenute il 29 a Camigliatello Silano dove la Volley Soverato e la P2P Givova Baronissi Salerno grazie alle vittorie rispettivamente sull’Ekuba Palmi (3 a 0) e sulla Ferraro Lamezia (3 a 1) hanno conquistato la finale a Cosenza. La Volley Soverato, guidata da quest’anno da un tecnico di origine bruzia, Bruno Napolitano si è aggiudicato il premio “CittĂ di Cosenza” battendo al tie-break la P2P Givova Baronissi (25-21; 24-26; 24-26; 25-20; 15-6). Una partita avvincente che ha trascinato in lunghi applausi il numeroso pubblico presente sugli spalti. I premi per il primo e secondo posto sono stati messi a disposizione dal Comune di Cosenza e sono consistite in due piccole opere d’arte in plexiglass richiamanti la Testa di Medusa del ManzĂš esposta nel MAB a Corso Mazzini.

Contestualmente, si è svolta la seconda edizione del memorial “Francesco Pagliuso” che ha visto trionfare per 2 a 1 (al meglio di tre set) la Magica Volley Lamezia eccezionalmente guidata da Peppe Fiorini e rafforzata dal atlete provenienti da Castrovillari, Catanzaro e Crotone contro la Volley Cosenza. Molto commovente ed emozionante è stato il momento in cui la sorella dell’avvocato lametino ucciso dalla ndrangheta ne ha ricordato la figura. Presente sugli spalti la Caritas con le suore della Casa Nostra che grazie alla generositĂ dei tanti spettatori che hanno donato prodotti alimentari per la mensa dei poveri di Cosenza hanno portato un sorriso a persone meno fortunate.

A fine gara gli organizzatori hanno premiato ex pallavoliste, allenatori e sponsor che negli ultimi vent’anni hanno contribuito alla crescita ed allo sviluppo della pallavolo calabrese e cosentina. La Volley Cosenza ha consegnato una targa alla Pallavolo Milani per i suoi primi 50 anni di attività sportiva. Riconoscimento della Volley Cosenza anche per il presidente Antonio Matozzo per la sua grande passione ed impegno che hanno consentito alla sua Volley Soverato di essere ai nastri di partenza per il nono anno consecutivo nel campionato nazionale di serie A2 di pallavolo femminile. Consegnata all’allenatore Bruno Napolitano una targa dal CUS Cosenza per i suoi trascorsi di inizio carriera nel centro sportivo dell’Università degli Studi della Calabria.

Molto gradita, inoltre, è stata la presenza come madrina della kermesse di Simonetta Avalle allenatrice stimata in tutta Italia, alla quale il presidente della Volley Cosenza ha simbolicamente consegnato le chiavi della società . La manifestazione, molto partecipata è stata allietata da splendide coreografie ed esibizioni di danza per oltre 5 ore di sport e spettacolo, è stata anche patrocinata dalla Fipav Calabria molto presente nella due giorni con diversi rappresentanti.