La Pallavolo Femminile di Serie A protagonista della 3^ edizione di “Chapeau”

Oggi a Camigliatello Silano e domani anche a Cosenza, protagonista la Pallavolo Femminile di serie A. Al via la terza edizione di Chapeau

COSENZA – E’ stato presentato nel chiostro di San Domenico il programma della terza edizione di Chapeau, evento sportivo dedicato alla pallavolo calabrese e al contempo, manifestazione di solidarietà . Per l’ingresso infatti, gli spettatori potranno donare alla Caritas un prodotto alimentare a favore della mensa dei poveri.

La conferenza moderata dall’ideatore Eugenio Mercuri, ha visto la presenza dell’Assessore allo Sport Carmine Vizza e dell’Assessore al Turismo Rosaria Succurro, del responsabile dell’ associazione Casa Nostra Pino Salerno, del Presidente del Volley Cosenza Rocco Filippelli, e dei rappresentanti regionali e provinciali della Fipav.

E’ la prima volta nella storia della pallavolo femminile cosentina che si potra’ assistere ad un evento cosi importante che vedra’ protagoniste atlete nazionali ed internazionali.

Il programma di Chapeau 3.0 prevede:

– QUADRANGOLARE DI PALLAVOLO ( VOLLEY SOVERATO, P2P GIVOVA BARONISSI, FERRARO LAMEZIA ed EXPERT EKUBA PALMI)

– MEMORIAL FRANCESCO PAGLIUSO, l’avvocato di Lamezia Terme ucciso dalla ‘ndrangheta, tra la VOLLEY COSENZA e la MAGICA VOLLEY LAMEZIA, giovani formazioni di serie C.

Gradita è stata la partecipazione per il Volley Soverato del presidente Antonio Matozzo, della neocampionessa under 19 Alice Tanase, del capitano Lucrezia Formenti e dell’allenatore Bruno Napolitano, per la Volley Cosenza del Direttore Tecnico Tonino Chirumbolo e del libero Eleonora Salvo, e per il CUS Cosenza del presidente Franco Violo.

Madrina della manifestazione sarà Simonetta Avalle, nota allenatrice ed esperta nella valorizzazione delle giovani promesse della pallavolo italiana. Nel corso della finale a Cosenza saranno premiate le migliori rappresentanti della pallavolo calabrese negli ultimi venti anni. La Volley Cosenza, inoltre, consegnerà una targa alle ex pallavoliste e a dirigenti ed allenatori che hanno contribuito alla crescita ed allo sviluppo della pallavolo cosentina.

Il presidente della Volley Cosenza, Rocco Filippelli, ai microfoni di Rlb ha invitato a partecipare alla manifestazione sottolineando anche l’aspetto della solidarietÃ

ASCOLTA L’INTERVISTA

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Camigliatello Silano 19 settembre

– Ore 16,30 VOLLEY SOVERATO VS EKUBA VOLLEY PALMI

– Ore 18,30 VOLLEY FERRARO LAMEZIA VS P2P GIVOVA BARONISSI

Camigliatello Silano 20 settembre

– Ore 10,30 Finale 3-4 posto

Cosenza (PalaFerraro via Popilia) 20 settembre

– Ore 15,30 Memorial VOLLEY COSENZA VS MAGICA VOLLEY LAMEZIA

– ORE 18,30 FINALE TORNEO CHAPEAU 3.0

– a seguire: PREMIAZIONI.