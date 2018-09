(VIDEO) ASD Soccer Montalto e Roma Academy, Desideri e Altomare a caccia di campioni

Alla scoperta di nuovi talenti grazie alla sinergia con l’AS Roma Academy e la scuola calcio ASD Soccer di Montalto. Un progetto importante di cui la Roma si avvale per scoprire e valorizzare giovani campioni in erba

.

MONTALTO UFFUGO (CS) – Nel pomeriggio di oggi, presso la sede dell ASD Soccer Montalto, sita in localitĂ Sant’Antonello di Montalto Uffugo, i giovani calciatori di questa importante scuola calcio, dotata di una struttura sportiva di ottimo livello con campi di calcio e calcetto sintetici di ultima generazione, hanno avuto la possibilitĂ di svolgere una sessione formativa, incentrata sulla tecnica con mister Luca Altomare ex centrocampista di Napoli e Cosenza responsabile tecnico dell’ASD Soccer Montalto, Stefano Desideri, delegato dell’As Roma ed ex centrocampista del club giallorosso, Andrea Conti, figlio del campione del mondo Bruno, non presente oggi per la scomparsa della moglie dell’ex presidente della Roma Franco Sensi e tutto lo staff dell’Asd Soccer Montalto.

Il connubio tra l’associazione cosentina e l’AS Roma è al secondo anno. La societĂ capitolina del presidente Pallotta, punta fortemente su questa struttura e nella coltivazione di giovani talenti che un domani potrebbero calcare i palcoscenici piĂš prestigiosi del nostro calcio, soprattutto in questo momento storico per il calcio italiano che, specie a livello di nazionale, non sta brillando per risultati e fatica a trovare giocatori promettenti e di prospettiva.

Stefano Desideri, punto fermo del centrocampo della Roma dal 1985 al 1991 e calciatore tra l’altro di di Inter e Udinese, crede in questa bella realtĂ cosentina ed è giĂ seconda volta che viene in Calabria in veste di delegato dell’As Roma. Luca Altomare, da poco responsabile dell’Asd Soccer Montalto, punta molto anche sulla disciplina dei singoli calciatori, dentro e fuori del rettangolo verde, e sulla formazione della persona umana dotata di valori e regoli morali, prima di formare dei calciatori che si spera possano diventare professionisti. I due ex calciatori ci parlando dell’importante collaborazione con un pensiero anche al campionato del Cosenza Calcio.