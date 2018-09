A Cosenza torna la grande pallavolo con la 3^ edizione di “Chapeu 3.0”

E’ da oltre vent’anni che manca a Cosenza la pallavolo femminile ai più alti livelli. Il torneo è organizzato dalla Volley Cosenza

COSENZA – Con il quadrangolare precampionato Chapeu 3.0 organizzato dalla Volley Cosenza si potrà assistere nei giorni 19 e 20 settembre ad un torneo di alto livello ed ammirare atlete di spessore nazionale ed internazionale. Quattro le formazioni che prenderanno parte all’evento: Volley Soverato, P2P Givova Baronissi, Ferraro Lamezia ed Expert Ekuba Palmi. Le semifinali si disputeranno a Camigliatello Silano, la finalissima a Cosenza nel palazzetto dello Sport “D. Ferraro” di Via Popilia. La vincente si aggiudicherà il 1^ Trofeo di Pallavolo “Città di Cosenza”.

La finale sarà preceduta dall’incontro tra la Volley Cosenza e la Magiva Volley Lamezia, guidate rispettivamente da Tonino Chirumbolo e Giancarlo Grandinetti, due tra gli allenatori calabresi più preparati e conosciuti. Alla vincente sarà consegnato il Premio in memoria di Francesco Pagliuso, l’avvocato di Lamezia Terme ucciso dalla mafia. Sarà della manifestazione la Caritas diocesana.

Non ci sarà un biglietto d’ingresso ma gli spettatori che interverranno saranno invitati a partecipare ad una raccolta di generi alimentari per contribuire a garantire i pasti giornalieri alla mensa dei poveri della Caritas. Un vero e proprio omaggio alla pallavolo calabrese.

Nel corso della Finale a Cosenza saranno premiate varie personalità che si sono contraddistinte nella pallavolo calabrese negli ultimi venti anni. Madrina della manifestazione sarà Simonetta Avalle, allenatrice di lungo corso plurimedagliata ed esperta nella valorizzazione delle giovani promesse della pallavolo italiana. Vanta nel suo score il Premio quale Miglior Allenatore della Serie A1 per la stagione 1996/97. Vanta una promozione in A1 (90/91), una in A2 (78/79) e una Coppa di Lega B (85/86) e tanti altro ancora. La Volley Cosenza intende inoltre omaggiare ex pallavoliste cosentine che si sono distinte nel loro curriculum sportivo. Il quadrangolare verrà trasmesso dal canale digitale 649 – Volley Channel. Diverse sono le testate giornalistiche e televisive accreditate.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Camigliatello Silano 19 settembre

– Ore 16,30 VOLLEY SOVERATO VS EKUBA VOLLEY PALMI

– Ore 18,30 VOLLEY FERRARO LAMEZIA VS P2P GIVOVA BARONISSI

Camigliatello Silano 20 settembre

– Ore 10,30 Finale 3-4 posto

Cosenza (PalaFerraro via Popilia)

– Ore 15,30 VOLLEY COSENZA VS MAGICA VOLLEY LAMEZIA

– ORE 18,30 FINALE TORNEO CHAPEAU 3.0

– a seguire: PREMIAZIONI.