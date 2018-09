Il Centro Velico Lampetia di Cetraro vince la “2° regata aree marine protette del Cilento”

Il circolo di Cetraro rappresenta la Calabria nelle acque della costa campana e vince la Sapri-Acciaroli.

CETRARO (CS) – La Federvela Calabria e Basilicata, guidata da Valentina Colella, in questa lunga regata in acque campane è stata rappresentata dal Centro Velico Lampetia di Cetraro. Tre le imbarcazioni del CVL che hanno gareggiato per vincere il “Challenge Aree Marine Protette”: Essenza CVL-Cetraro, Ariel di Sandro Fabiano e Bramino di Ferruccio Rizzuti. Dopo oltre 35 miglia di navigazione e 10 ore di gara, il primo equipaggio a tagliare la linea di arrivo è stato il Sailing Team Altura di Essenza CVL-Cetraro, che ha vinto non solo il primo posto di categoria (ORC), ma ha conquistato anche il primo posto nella classifica generale. Entrambi i premi, quest’anno sono stati dedicati alla memoria del socio del CNS Marcello Rebuffat. Il secondo posto assoluto, sia in tempo reale che in tempo compensato, è stato conquistato dal velocissimo X-Yacht Ariel dell’armatore Alessandro Fabiano che, grazie alla sua prestazione, ha permesso all’associazione calabrese di vincere il prestigioso trofeo “Challenge Aree Marine Protette”, assegnato al CVL in quanto ha realizzato il miglior punteggio di squadra. In regata anche Ferruccio Rizzuti a bordo di Bramino, cha a mezzanotte ha dovuto abbandonare la regata per motivi tecnici. Il primo posto nella categoria Libera è andato a Doppio G del Circolo Velico Sapri.

Alla regata organizzata dal Circolo Nautico Sapri, in collaborazione con la LNI sezione di Scario, la LNI Sezione di Acciaroli e il Club Nautico Castellabate, “l’obiettivo principale – commentano dal CVL Cetraro – era quello di regatare per vincere il trofeo “Challenge Aree Marine Protette”. Solo grazie all’impegno degli armatori e degli equipaggi abbiamo potuto raggiungere questo risultato che ci ha permesso di portare a casa un trofeo importante e rimetterlo in palio nel 2019”. Tra i premi speciali assegnati il “Trofeo De Luca” (dedicato agli equipaggi giovani). Presenti alla premiazione il sindaco di Pollola Stefano Pisani, il presidente della V Zona FIV Campania Francesco Lo Schiavo, la presidente del Circolo Nautici Sapri, nonché membro del comitato organizzatore Maria Carolina Brandi, il coordinatore degli ufficiali di regata V Zona FIV Luciano Cosentino, il giudice di regata Rocco Rionero e Giuseppe Romano, membro del comitato organizzatore CNS.

Dal Sailing Team di Essenza CVL fanno sapere che “la regata è stata tatticamente molto impegnativa, perché la zona costiera lungo la quale si è svolta la gara presentava molte insidie. Il campo di regata, se da un lato ci permetteva di ammirare le spettacolari scogliere a picco sul mare, le insenature paradisiache e gli splendidi promontori dominati dalle antiche torri saracene, ci obbligava costantemente a prendere decisioni tattiche importanti per consentire di proseguire verso la linea di arrivo nel più breve tempo possibile. Infatti, proprio a causa della morfologia della costa abbiamo dovuto effettuare molti cambi di vele a seconda della direzione e del vento, soprattutto nella seconda parte della regata. Durante le ore notturne abbiamo utilizzato anche il potente gennaker per le andatura più larghe, ma il code zero ci ha accompagnato fino alla linea di arrivo e ci ha consentito di fare una grandiosa e potente volata finale a gonfie vele”.

Il CVL, quindi, aggiungere un ulteriore risultato positivo a quelli già ottenuti nel campionato di altura che si è appena concluso nelle acque amiche di Cetraro, nel campionato regionale di altura disputato a Vibo e al prestigioso Trofeo della Marina Militare di Messina. Il prossimo appuntamento per il Sailing Team Altura del CVL sarà la Salina Sailing Week nelle acque dell’arcipelago eoliano.