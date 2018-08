Rende goleada al Soriano battuto 9 a 1 in amichevole. Boscaglia e Ferreira salutano

I biancorossi ne fanno nove al Soriano nel test disputato oggi pomeriggio al Marco Lorenzon. il centrocampista Boscaglia e l’attaccante Ferreira lasciano il Rende dopo la risoluzione consensuale del contratto

.

RENDE – Termina con una goleada l’amichevole del Rende disputata allo stadio Marco Lorenzon contro il Soriano giocata in parte sotto un improvviso acquazzone e vinta con il risultato di 9 a 1. Il tecnico Modesto, dopo l’ottima partita di Crotone ed in attesa del via ufficiale al campionato tra poco meno di tre settimane, ha voluto vedere all’opera tutti gli uomini della rosa, fatta eccezione per Awua tenuto a riposo precauzionale, e controllare gli automatismi del 3-4-3, in un test come detto condizionato anche dal campo pesante. Positive alla fine le indicazioni arrivate anche dai nuovi arrivati Giannotti e Maddaloni che si vanno ad affiancare alle certezze di chi con Modesto lavora dal primo giorno di ritiro. Le firme sulle reti del match portano la firma dello scatenato Rossini (autore di quattro reti), Actis Goretta, Giannotti, Viteritti, Cipolla e Vivacqua. Per il Soriano il goal della bandiera è stato siglato da Gallo.Â

Boscaglia e Ferreira lasciano il Rende. Per i due risoluzione consensuale

Nel frattempo il Rende ha comunicato di aver risolto in maniera consensuale gli accordi contrattuali in essere con il centrocampista Matteo Boscaglia, classe 96, e con l’attaccante Michel Ferreira, classe 95.  La società ringrazia i due giocatori per l’attaccamento e l’impegno profuso in questi anni e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Rende-Soriano  9-1

Marcatori: 34’ pt Actis Goretta (R, rig), 38’ pt Giannotti (R), 1’ st Viteritti (R), 8’, 18’, 25’ e 38’ st Rossini (R), 14’ st Gallo (S), 23’ st Cipolla (R), 24’ st Vivacqua (R)

Rende (3-4-3): Savelloni (1’ st Palermo); Sanzone Minelli (1’ st Maddaloni) Sabato (1’ st Germinio); Cipolla Di Giorno (1’ st Franco) Laaribi (1’ st Viteritti) Godano (1’ st Blaze); Giannotti (19’ st Vivacqua) Actis Goretta (1’ st Rossini) Carbone (1’ st Gigliotti).

Allenatore: Modesto

Soriano (4-4-2): Vescio; Tutino Stillitano (1’ st Popan) Galati (1’ st Falvo) Trovato (1’ st Piliaci); Perri (1’ st Laria)  Clasadonte (1’ st Curcio) Ruberto Pellegrino; Zaffino (1’ st Gallo) Fabio (1’ st Desmon)

Allenatore: Saladino