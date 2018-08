Su Rlb dal 24 agosto “Vita da Lupi”, il Cosenza calcio raccontato d’anticipo

Rlb presenta “Vita da Lupi”. Dal 24 agosto approfondimenti, curiosità e commenti: il Cosenza Calcio raccontato d’anticipo

COSENZA – La radio del Cosenza calcio. Da questa stagione 2018-2019 Rlb torna ad essere punto di riferimento per i tifosi rossoblĂą e inserisce nel palinsesto radiofonico uno spazio di informazione sportiva, che avrĂ il suo culmine nella trasmissione “Vita da Lupi“ in onda tutti i venerdì del campionato alle ore 19.00.

In studio, con la conduttrice e giornalista Simona Gambaro, ci saranno i giornalisti Antonio Clausi (cosenzachannel.it) e Marco Garofalo (quicosenza.it) che racconteranno l’universo del Cosenza Calcio come non lo avete mai visto, anzi, sentito prima.

L’approfondimento sportivo prende spunto dal celebre libro di Federico Bria, ed ha come obiettivo quello di raccontare non solo la piĂą stretta attualitĂ , ma soprattutto ciò che non si conosce dei protagonisti della domenica: in campo e… fuori campo!

Aneddoti, vita privata, indiscrezioni di calciomercato, interviste esclusive e dolci amarcord terranno compagnia agli ascoltatori di Rlb ogni giorno, da mattina a sera, con delle significative breaking news durante la settimana ad introdurre gli argomenti della trasmissione del venerdì.

Il primo appuntamento con “Vita da Lupi” è fissato per venerdì 24 agosto alle ore 19. Le prime sorprese non tarderanno ad arrivare perchĂ© Rlb da quest’anno torna a raccontare tutto, ma proprio tutto, sul Cosenza Calcio… per andare oltre le regole del gioco!