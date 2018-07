Nel paese di Gattuso il primo Centro tecnico del Milan in Calabria

Previste visite dei tecnici rossoneri a Schiavonea a ‘caccia’ di nuovi talenti calcistici tra i giovani



CORIGLIANO ROSSANO (CS) – E’ stato ufficialmente presentato a Schiavonea, frazione di Corigliano paese che ha dato i natali al campione del mondo Rino Gattuso, il primo Centro tecnico Milan in Calabria, rappresentato sul territorio dalla scuola calcio Forza Ragazzi. Il club, fondato 9 anni fa dall’attuale allenatore del Milan e presieduto in loco da Valentino Guerriero, ha ricevuto il placet della societĂ Ac Milan diventando in pratica il punto di riferimento regionale del calcio giovanile in chiave rossonera. Con cadenze prestabilite, è scritto in una nota, i responsabili tecnici del calcio giovanile del Milan saranno a Corigliano per visionare i nuovi talenti scovati in giro per la Calabria. Inoltre la societĂ rossonera organizzerĂ anche dei corsi, con cadenza periodica, per i tecnici delle scuole calcio affiliate, così da permettere agli allenatori di andare a “Casa Milan” e apprendere tecniche e segreti direttamente dal personale qualificato e in forza al Milan.

Ci sarĂ anche, come ha sottolineato Antonio Corbellini, allenatore dei settori giovanili del Milan, “la possibilitĂ per i ragazzi delle scuole calcio calabresi di arrivare a Milano, andare a San Siro a vedere il Milan e provare sulla propria pelle quelle emozioni che solo chi ama il gioco del calcio può capire“. Corbellini ha sottolineato il concetto della presenza del Milan sui campi locali “non solo a fini promozionali ma per cercare davvero di scovare talenti e farli crescere, alimentando il ‘sogno’ su basi concrete”, argomento toccato anche da Angelo Aiello, responsabile nazionale scouting dei settori giovanili del Milan, il quale ha ribadito che “l’apertura del Centro tecnico segna un punto di svolta anche con il passato, con l’attenzione della societĂ Milan sempre piĂą rivolta ai giovani e alle realtĂ locali che si impegnano per farli crescere”. Presenti anche l’osservatore ufficiale del Milan per la Calabria Umberto Palmieri e il responsabile delle attivitĂ di base dei settori giovanili del Milan Angelo Carbone. Alla presentazione è intervenuta anche Elisabeth Spina, responsabile della formazione degli allenatori e dei centri tecnici Milan a livello nazionale, oltre al segretario generale del Comune di Corigliano Rossano Nicola Middonno, al tecnico di Forza Ragazzi Franco Celi.