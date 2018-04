Sci: soddisfazione per la “Lorica Start Cup – Mediolanum SKI Challenge”

Dopo il ritorno dello sci amatoriale, con la riapertura degli impianti sciistici di Lorica, la Calabria rientra anche nel circuito dell’agonismo dello sci alpino.

LORICA – Si è conclusa ieri, domenica 8 Aprile la ‘tre giorni’ di gare della “Lorica Start Cup – Mediolanum SKI Challenge”, organizzata da Cosenza Master Team ed inserita all’interno nel calendario nazionale FISI (Federazione Italiana Sport Invernali). Tra i vincitori delle varie gare disputate in base alle categorie di appartenenza, spiccano l’ottima prova della Magma Ski Team con Basile Bruno nella categoria Giovani/Seniores Maschile e della Valmalenco con Gabriele Marta.

Gli organizzatori , soddisfatti sia per la conduzione degli impianti e delle piste che per la qualità dei partecipanti ringraziano la Regione Calabria e Ferrovie della Calabria per l’opportunita’ offerta. Il Presidente della Regione Mario Oliverio, che per sopraggiunti impegni istituzionali non ha potuto presenziare alla cerimonia di premiazione, ha comunque espresso soddisfazione e compiacimento per l’evento sportivo di grande richiamo organizzato, auspicando per la prossima stagione invernale iniziative agonistiche di sempre maggior richiamo sia sportivo che turistico.