Sale l’attesa per la partita più importante della stagione. La società rossoblu viene incontri ai tifosi regalando agli studenti 1.000 biglietti di Curva Sud “Bergamini” o Tribuna A. Messaggio del presidente Guarascio “sia la festa calabrese nella sua interezza e non solo di Cosenza o Catanzaro”

.

COSENZA – Mille studenti al San Vito Marulla per assistere al derby tra Cosenza e Catanzaro: è questo il numero di tagliandi gratuiti messi a disposizione dalla Società rossoblu che saranno distribuiti agli studenti che acquisteranno un tagliando di Curva Sud o Tribuna A. Dei 1.000 tagliandi gratuiti, 750 sono riservati a studenti delle scuole secondarie di secondo grado, 250 invece agli universitari. L’iniziativa, in particolare, permette agli studenti dai 14 ai 19 anni (fino a 750), residenti in Provincia di Cosenza e iscritti in un qualunque istituto secondario di secondo grado del territorio provinciale, di acquistare il tagliando di Curva Sud “Bergamini” (euro 10,00) o Tribuna A (euro 12,00) per il derby e riceverne un altro, valido per lo stesso settore, da intestare ad un proprio compagno o ad una propria compagna (residente in provincia di Cosenza e iscritto/a in un qualunque istituto secondario di secondo grado del territorio provinciale). I tagliandi sono disponibili presso lo Store dello Stadio San Vito – ‘Gigi Marulla’ da oggi mercoledì 4 aprile (ore 10:00) fino a venerdì 6 aprile alle ore 13:00. Acquirenti e intestatari del tagliando gratuito dovranno esibire il proprio documento di identità .

Per gli studenti iscritti all’Unical saranno disponibili invece fino a 250 tagliandi di Curva Sud Bergamini (euro 10,00) e Tribuna A (euro 12,00) che daranno diritto all’emissione di un tagliando gratuito da intestare ad un altro studente iscritto all’Unical. L’iniziativa riservata agli universitari sarà attiva, nelle giornate di domani, giovedì 5 aprile dalle ore 10:00 alle 16:00 e venerdì 6 aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso la biglietteria mobile situata all’interno del Bar Exploit di via Alberto Savinio n. 66 Quattromiglia di Rende. Acquirenti e intestatari del tagliando gratuito dovranno esibire il proprio documento di identità e il proprio tesserino di iscrizione all’università . La società ricorda inoltre che per la fascia di età compresa tra i 6 e i 14 anni sono in vendita i tagliandi “Lupacchiotto”, validi per ogni settore, al costo di un euro.

Il Presidente del Cosenza “il derby di Calabria sia una festa per tutti”

Il presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio con una nota ha invitato tutti i tifosi calabresi ad assistere al derby di Calabria in programma al Marulla domenica pomeriggio e non solo quelli di Cosenza e Catanzaro “domenica è il derby più sentito della Calabria ed è quindi il momento che si faccia sentire, da tutta la Regione stessa, la passione vera per il calcio e per la propria terra. Il mio è un appello ai club dei tifosi di tutte le squadre calabresi: fatevi vedere domenica al ‘Marulla’, al di là di come la pensiate. Fate il tifo ognuno per la propria squadra, ma la festa dello sport sia calabrese nella sua interezza e non solo di Cosenza o Catanzaro. Il mio augurio è che si colga davvero l’occasione per lavorare anche nello sport e nel calcio in un’ottica che sia regionale, della Calabria tutta. Noi possiamo crescere davvero solo così: divisi nel tifo, com’è normale che sia (‘Forza Lupi’ resta, dunque, il nostro marchio), ma uniti come calabresi per obiettivi più grandi.”