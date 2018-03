Grande appuntamento domani all’Unical, per gli appassionati di pallavolo femminile con il tecnico Mazzanti, in occasione del Regional Day organizzato dal Comitato regionale della FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo)

RENDE – L’UniversitĂ degli Studi della Calabria a Rende, sarĂ presente l’allenatore dell’Italvolley femminile Davide Mazzanti. La mattinata avrĂ inizio alle ore 10.00 con il corso di aggiornamento per allenatori di ogni ordine e grado che si svolgerĂ presso l’ Aula Caldora dell’Unical ed avrĂ come relatore, appunto, l’allenatore nella Nazionale Italiana di Pallavolo Femminile, prof. Davide Mazzanti, che relazionerĂ sulla tematica “Metodologia dell’allenamento: insegnare la tecnica dei fondamentali attraverso il gioco“. Il corso avrĂ valenza di aggiornamento per la stagione 2017/2018. Al corso si potrĂ assistere, nei limiti della capienza dell’aula, come uditori.

La giornata proseguirĂ nel pomeriggio alle 15.00 nell’ impianto sportivo del Palacus, per l’importante appuntamento del Regional Day Femminile; un allenamento delle migliori 25 atlete della Regione. Il CT della Nazionale sarĂ assistito dal referente prof. Luca Pieragnoli e dal coordinatore prof. Pasquale D’Aniello, ed i collaboratori Alberto Graziano e Garozzo Maurizio e dai Selezionatori Regionali Femminili, Giancarlo Grandinetti e Sabrina Feoli. Due gruppi, due allenamenti che metteranno a dura prova le atlete ma che saranno fondamentali per valorizzare i talenti del futuro del volley nazionale. Le societĂ rappresentate sono ben 15, un numero che rende al meglio la qualitĂ del movimento giovanile calabrese.

L’evento di domani, organizzato con la collaborazione della societĂ Volley Cosenza ASD del Presidente Rocco Filippelli e del CUS Cosenza del presidente Franco Violo, sarĂ uno dei momenti cruciali della stagione pallavolistica calabrese: “appuntamenti che passano sotto traccia, ma che rappresentano il grande valore aggiunto della pallavolo” come ci ricorda il Presidente Fipav Calabria Carmelo Sestito.

E il presidente Rocco Filippelli, ai microfoni di Rlb, ha anche annunciato altri due importanti appuntamenti in programma fino ad aprile

ASCOLTA L’INTERVISTA



Per l’occasione sono state convocate dai Selezionatori Regionali le seguenti atlete classe 2003:

Botta Ludovica (As. Scuola Volley Avolio), Concolino Rosa (Stella Azzurra), Costabile Sasha (ASD Magica Volley Lamezia), Dodaro Melanie (Todo Sport), Festa Miriam (As. Scuola Volley Avolio), Gabriele Ilaria (Acli Volley Rogliano) Gazineo Giuseppina (As. Scuola Volley Avolio), Graziano Lara (As. Scuola Volley Avolio), Prokopenko Daria (Pallavolo Rossano ASD), Putrino Giuliana (Pallavolo Palmi), Ranieri Giulia (Pallavolo Crotone), Vommaro Marianna (Volley San Lucido) e le atlete classe 2004 : Ceglie Giorgia (Volley San Lucido), Chiaravalloti Lidia Rosa (Psg Soverato), Domanico Martina (Pallavolo Rossano ASD), Foti Anna Chiara (Asd Myymamy Pink), Gervasi Greta (GM Volley 2000), Grande Giulia (Callipo Sport SRL), Iannini Carmen (Pallavolo Rossano ASD), Longo Federica (Psg Soverato), Marino Sara (Volley Cosenza ASD), Sgromo Elisabetta (ASD Eureka Volley), Sbano Rita (GM Volley 2000), Spanò Asia (Mymamy Pink), Spanò Morgana (Mymamy Pink). All ‘incontro parteciperanno anche i Selezionatori delle Rappresentative Territoriali Femminili.

Filippelli: “non solo lo stadio, necessari impianti sportivi”

E’ il caso di sollevare la discussione sulla questione impiantistica sulla nostra area urbana. Io credo che lo stadio sia importante ma siano importanti anche le palestre e i palazzetti. Credo che sia importanti investimenti seri. La problematica che abbiamo è proprio questa. Nell’area urbana di Cosenza c’è un solo impianto funzionante su sette esistenti e se pensiamo che il grado di obesitĂ infantile nella nostra regione è il piĂą alto d’Italia c’è da chiedersi il perchè. Dobbiamo mettere nelle condizioni i ragazzi di fare sport e devo dire che purtroppo qui non succede.

Prossimi appuntamenti? Il 21 marzo con Andrea Lucchetta

“Voglio ricordare – ha dichiarato Filippelli – anche altri 3 appuntamenti oltre a quello di domani all’Unical. Il 21 marzo sarĂ a Cosenza Andrea Lucchetta:Â la mattina al liceo sportivo a Castrolibero con gli insegnanti di educazione fisica e il pomeriggio, al palazzetto dello Sport – Palaferraro stiamo organizzando, insieme alle associazioni che si occupano di bambini diversamente abili, un incontro con il mitico Lucchetta. Ad aprile poi, faremo un triangolare under 20 con le Nazionali di Italia, Francia e Russia; e a maggio, ci saranno le finali nazionali under 13 maschili e pensiamo di portare a Cosenza oltre 500 persone, 28 squadre, provenienti dal centro nord con accompagnatori, osservatori e questo sarĂ un modo per far conoscere la nostra cittĂ .