Coppa Italia, mercoledì prezzi simbolici allo stadio per spingere i lupi alla “remuntada”

La società chiama a raccolta i tifosi. Per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Viterbese, in programma mercoledì allo stadio Marulla, tagliandi in vendita a prezzi simbolici

.

COSENZA – Il Cosenza ha bisogno del calore dei suoi tifosi perchĂ© l’impresa è difficile ma non impossibile. Stiamo parlando della semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C contro la Viterbese, in programma mercoledì 14 marzo alle ore 14.30 allo stadio “San Vito-Marulla”. I rossoblu, sconfitti 3 a 1 all’andata ma penalizzati oltremodo dal pessimo arbitraggio del signor Proietti di Terni, proveranno a ribaltare il risultato ed accedere alla finale che si disputerĂ contro l’Alessandria che di fatto è la prima finalista. Se vorrĂ passare il turno il Cosenza dovrĂ segnare due reti senza subirne. Per questo la societĂ Â ha voluto chiamare a raccolta i tifosi e deciso di applicare ai tagliandi di ingresso, un prezzo davvero simbolico. La Curva Sud “Bergamini”, ad esempio, costerĂ solo 1 euro, la Tribuna A 2 euro.

Questo il comunicato della societĂ rossoblu: La SocietĂ Cosenza Calcio comunica che è attiva la prevendita per la gara Cosenza – Viterbese Castrense, valida per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia di Serie C 2017/2018, in programma allo Stadio San Vito – “Gigi Marulla” alle ore 14:30 di mercoledì 14 marzo 2018. Per la gara in questione la SocietĂ ha deciso di applicare dei prezzi simbolici nei settori “popolari” e una scontistica del 50% nei restanti, per favorire un maggiore afflusso di pubblico. “

PREZZI BIGLIETTI:

CURVA SUD EURO 1,00 – (NO RIDOTTO)

TRIBUNA A EURO 2,00 – (NO RIDOTTO)

TRIBUNA ROSSA: EURO 12,00 – (NO RIDOTTO)

TRIBUNA BLU CENTRALE: EURO 15,00 – (NO RIDOTTO)

BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO” UNDER 14 (TUTTI I SETTORI): EURO 1,00

Si fa presente che, in considerazione dei lavori di adeguamento e ristrutturazione in corso all’interno dell’impianto, non è attiva la vendita dei tagliandi del settore Tribuna Rao. Si ribadisce che l’acquisto del tagliando e l’ingresso allo Stadio sono consentiti esclusivamente previa esibizione di un documento di identità valido (non sono utili le patenti prive di indicazione della residenza). Di seguito gli orari d’apertura dello Store

Venerdì    10:00/13:00, 16:00/19:00

Sabato      10:00/13:00, 16:00/19:00

Domenica 10:00/13:00

Lunedì       10:00/13:00, 16:00/19:00

Martedì    10:00/13:00, 16:00/19:00

BOTTEGHINI

Mercoledì 10:00/15:15