Gara perfetta dei rossoblu che dominano in lungo e largo il match infliggendo al Lecce la prima sconfitta stagionale. I rossoblu colpiscono nel secondo tempo con le reti di Okereke e una punizione di Loviso. In semifinale ci sarà la Viterbese che ha battuto ai rigori la Paganese 

.

LECCE – Il Cosenza¬†conquista con merito la semifinale di Coppa Italia di Seire C (affronteremo la Viterbese¬†che ha battuto ai calci di rigore la¬†Paganese), espugnano il Via del Mare di Lecce con il pi√Ļ classico dei risultati, al termine di una gara che i rossoblu hanno avuto sempre in pugno. Dopo un primo tempo bloccato nel quale comunque¬†il Cosenza ha avuto l’occasione pi√Ļ importante in avvio con Trovato, nel secondo tempo la gara prende la via dei Lupi¬†che passano con le reti di Okereke (bravo a insaccare di testa¬†un preciso¬†assist di Perez) e la precisa punizione di Loviso. Per il Cosenza √® il tredicesimo risultato utile consecutivo.

Primo tempo, Trovato che occasione!

Pronti via e il Cosenza va vicinissimo al vantaggio. Ripartenza letale di Mungo rifinita da Perez bravo a mettere Trovato davanti la porta, ma il centrocampista rossoblu¬†apre troppo il sinistro buttando alle ortiche una grandissima occasione. Il Lecce esercita¬†un leggero predominio territoriale¬†ma crea pochissimi pericoli dalle parti di Zommers. Al 16′ si vede Caturano che prova la conclusione dalla distanza ma il suo tiro, deviato, termina al lato. Ben pi√Ļ pericolosa l’occasione che l’attaccante¬†si crea intorno¬†al mezzora: improvvisa accelerazione di Costa Ferreira che se ne va a sinistra, salta Boniotti e offre un pallone d’oro per il piatto di Caturano. Provvidenziale la deviazione di Dermaku che intercetta la sfera di quel tanto che basta per farla alzare sopra la traversa. La replica dei rossoblu arriva al 39′ con una bella incursione di¬†Boniotti che riceve palla, si accentra e prova il sinistro a giro dal limite che finisce alto di poco. La prima frazione √® tutta qua.

Secondo tempo: Okereke- Loviso e il Cosenza vola

Il secondo tempo si apre con una nuova occasione goal per il Cosenza. Dermaku, dimenticato in area di rigore, prova a scaraventare in rete con un¬†piattone destro. Il difensore per√≤ colpisce male e il pallone si alza sopra la traversa.¬†I ritmi sono pi√Ļ alti e la gara √® decisamente pi√Ļ godibile,¬†soprattutto per merito dei rossoblu. Al 50′ sventola di Bruccini che esce di poco. Dall’altra parte √® Costa Ferriera a sparacchiare sul fondo un diagonale. Braglia capisce che si possono aggredire meglio gli spazi e decide di mandare in campo Okereke per Boniotti. La scelta si rileva azzeccata perch√© proprio il nigeriano al 60′ sblocca la gara salendo in cielo a¬†colpire un pallone messo in area¬†da Perez. Inutile il disperato tentativo di Chironi di deviare il pallone. Al 63′ nuova occasione per i rossoblu con Ramos che non arriva a impattare il pallone per un soffio. Ma il raddoppio √® solo rimandato. Minuto 67′: pennellata su punizione di Loviso che sfrutta anche un errato posizionamento della barriera e di destro manda il pallone prima ad accarezzare il palo e poi a gonfiare la rete. Gara in discesa per i rossoblu che sfiorano il tris con una bomba¬†in¬†contro-balzo di Perez dal limite che esce di un niente a Chironi battuto. La gara finisce qui, con il Cosenza che controlla senza affanni. Da segnalare solo una rete annullata a Caturano per un netto fuorigioco nei minuti di recupero.



                                                               

                           Lecce  Р  Cosenza 0-2

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Marcatori: 60′ Okereke, 67′ Loviso

.

.-

.

——————————————————————————————————-

US LECCE (4-3-1-2):¬†Chironi, Riccardi, Cosenza, Arrigoni, Costa Ferreira, Di Piazza, Megelaitis (72′ Pacilli), Caturano, Ciancio, Legittimo, Selasi (61′ Mancosu)

Panchina: Vicino, Perucchini, Di Matteo, Mancosu, Torromino, Pacilli, Valeri, Marino, Dubickas, Gambardella, Persano, Saraniti 

Allenatore: Fabio Liverani

COSENZA CALCIO¬†(3-5-2): Zommers, Camigliano, Dermaku, Pasqualoni (54′ Idda), Boniotti (54 Okereke), Loviso, Bruccini, Trovato, Ramos, Mungo (68′ Corsi), Perez

Panchina:¬†Saracco, Corsi, Idda, Palmiero, Okereke, Baclet, Tutino, Pascali, D’Orazio, Braglia

Allenatore: Piero Braglia

Arbitro: Signor Pierantonio Perotti di Legnano

Assistenti: Signor Fabrizio Lombardo di Sesto San Giovanni e signor Gamal Mokhtar di Lecco

Ammoniti: 

Espulsi: 

Angoli: 3-5

Note:¬†Pomeriggio coperto e freddo a Lecce. Terreno del Via del Mare in ottime condizioni. Presenti 1.305 spettatori (13 da Cosenza) per un incasso di ‚ā¨ 8.335