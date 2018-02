Una calabrese sul podio delle dieci donne sportive più belle

La campionessa olimpionica di judo è stata nominata la più sexy del panorama sportivo

ROMA – La bellezza calabrese spopola sul web. In base ad una ricerca fatta su 860 utenti, mirata ad individuare le sportive più avvenenti ad affermarsi è Rosalba Forciniti. Recentemente nominata ‘Ambasciatrice di Calabria’, campionessa olimpionica di judo, amata per la sua immagine di ragazza acqua e sapone. Capelli biondissimi e sorriso raggiante è risultata essere la preferita dal 16 % degli intervistati. Al secondo posto si piazza Greta Circolari (13%) campionessa di beach volley, una delle donne piu sexy dello sport con un corpo scultoreo e perfettamente allenato. Al terzo posto con il 12% delle preferenze troviamo Antonietta Di Martino, regina del salto in alto, una bellezza pura, rubata alle passerelle, con quel physique du role e quegli occhioni da pantera avrebbe potuto permettersi una carriera da affermata da modella. Quarta con il 11% delle preferenze Francesca Piccinini pallavolista indimenticabile con il suo fisico sensuale, ma elegante ed i suoi servizi fotografici. Il 10 % delle preferenze sono andate a Flavia Pennetta, tennista, ma anche vera icona sexy che ama giocare con il ‘vedo non vedo’. Tania Caniotto (9 %) collocata in sesta posizione, irresistibile e spettacolare tuffatrice. Non è da meno Karolina Kostner, (8%) pattinatrice su ghiaccio che ha sedotto il pubblico presentandosi con parrucca nera,guanti e reggicalze. In ottava posizione (7%) si piazza la campionessa di scherma Valentina Vezzali che si è fatta immortalare in abiti eleganti e griffati nel momento decisivo della sua performance sportiva. Nona (6 %) e non poteva mancare in questa classifica, Federica Pellegrini, icona di bellezza, che si diverte a provocare i fan con minidress, scollature e tacchi vertiginosi. Alessandra Sensini (5%)chiude la classifica e non per mancanza di qualità estetiche. Nota campionessa di Windsurf, è attraente e con un fisico da fare invidia.