Una giornata all’insegna dell’amicizia, dello sport e della riflessione. Questa la vera sintesi della partita di terza categoria tra Villaggio Europa e Denis Bergamini Football Team giocata nel ricordo indelebile di Denis

.

RENDE – A inizio gara lo scambio delle maglie commemorative che rinsalda il gemellaggio tra le due compagini scandito dai cori e accompagnato dai colori dei fumogeni. Al centro il ricordo del campione rossoblu Denis Bergamini, morto in circostanze ancora oggi non chiarite e mai dimenticato da tutta la città. Nei cuori la speranza che dopo tanti anni possa essere fatta finalmente giustizia per il giocatore entrato nel cuore di tutti i tifosi. Una partita coinvolgente ed emozionante che si sblocca dopo pochi minuti con il gol della squadra rossoblu. La rincorsa dei padroni di casa non da gli effetti sperati e alla fine il risultato è abbastanza eloquente con la Denis Bergamini che riesce a gonfiare la rete per ben tre volte. La capolista rimane in vetta a quattro punti dalla seconda mentre il Villaggio Europa, alla prima esperienza in un campionato ufficiale, rimane fermo ai suoi 13 punti che lo stabilizzano in un dignitosissimo centro classifica.

Aldilà del risultato maturato sul campo quello che più conta di questa giornata e che rimarrà nel ricordo di tutti è stato il dopo partita, con le due squadre a dare una bellissima testimonianza dei veri valori sportivi. Nessun muso lungo, tante pacche sulle spalle e consapevolezza di aver dato qualche spunto di riflessione ai tanti cittadini del quartiere arrivati a vedere la partita. Questo è il calcio autentico, quello di tempi ormai passati, fatto di sudore, impegno e dedizione. Grazie all’ASD Villaggio Europa, grazie alla DB Rossoblu e soprattutto grazie a Denis che da lassù avrà guardato con simpatia questi 22 ragazzi che in suo ricordo si sono dati “battaglia” sul rettangolo verde di gioco.

La fotogallery realizzata da Marco Belmonete