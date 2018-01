E’ stato sottoscritto tra la Volley Cosenza ed il CUS Cosenza, con l’assenso della FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo), un accordo di collaborazione, per far sorgere negli impianti sportivi dell’Università della Calabria un centro di eccellenza dello sport della pallavolo.

RENDE – Il protocollo, firmato dal presidente del CUS Dr. Francesco Violo e dal presidente della Volley Cosenza Dr. Rocco Filippelli, prevede, pur nella piena autonomia delle due società, una intesa finalizzata alla creazione di strategie di organizzazione mirate a soddisfare le motivazioni della comunità di abitanti e di studenti dell’Università della Calabria e del suo hinterland ad esercitarsi nell’attività sportiva della pallavolo. L’obiettivo è quello di creare un polo formativo della pallavolo di primaria importanza. Oltre al coinvolgimento fondamentale degli studenti, verranno sensibilizzate anche le scuole primarie e secondarie del circondario, in una logica di apertura anche nel mondo dello sport, dell’Università verso il territorio.

Il presidente della Volley Cosenza, Rocco Filippelli, ai microfoni di Rlb ha sottolineato l’importanza dell’accordo ma soprattutto su questo sport amato e molto praticato sul territorio

Saranno attivati corsi per studenti universitari con tornei patrocinati da Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, minivolley per bambini dai 6 agli 11 anni e attività giovanili per ragazzi tra i 12 ed i 18 anni. Oltre all’attività più propriamente amatoriale verrà data importanza all’attività agonistica con la partecipazione ai campionati organizzati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Una grande opportunità per atleti ed atlete provenienti da società calabresi ed anche extraregionali che arrivano all’Università della Calabria per studiare, di poter allenarsi o continuare a praticare la pallavolo. Ma una grande opportunità anche per chi lavora o abita nell’area universitaria e per i propri figli di avere vicino casa una Scuola di Pallavolo di alta qualità. Nei prossimi giorni farà visita agli impianti sportivi dell’Unical il vicepresidente nazionale della FIPAV Adriano Bilato oltre ai massimi dirigenti federali regionali e nazionali per verificare la possibilità di programmare eventi nazionali e regionali.