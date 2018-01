FIP Calabria, nuovo delegato del Comitato Regionale per Cosenza è Fabio Lorenzi

Fabio Lorenzi, è il nuovo delegato del Comitato Regionale per la provincia di Cosenza della Federazione italiana pallacanestro. Lorenzi è un volto noto dei parquet calabresi

COSENZA – Si è svolto presso la sede del Comitato Olimpico di Cosenza allo Stadio San Vito il Consiglio direttivo della Fip Calabria. Sono state tante le decisioni importanti. Il Consiglio direttivo ha nominato all’unanimità il Delegato Fip per la Provincia di Cosenza: si tratta di Fabio Lorenzi, imprenditore, conosciutissimo nell’ambiente considerati i suoi trascorsi da playmaker nei campionati di basket nazionale e regionale. Ha militato in Serie B, nella vecchia C Nazionale ed in tutte le categorie del basket e non ha alcuna intenzione di mollare il suo amato sport.

Ecco le sue prime dichiarazioni nella sua nuova veste: “Sono felice di aver accettato la proposta che mi è stata fatta dal Consiglio Direttivo della Fip Calabria, e non vedo l’ora di mettere a disposizione la mia professionalità e il mio bagaglio di esperienza per consentire al movimento cestistico cosentino di ripartire. Avrò davanti una situazione difficile ed ingarbugliata, ma insieme ai miei collaboratori cercheremo di fare il massimo per il bene della pallacanestro cosentina. In ultimo vorrei ringraziare chi mi ha preceduto e spero di non deludere quanti hanno voluto che oggi fossi qui a guidare il comitato di Cosenza”.