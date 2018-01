Cosenza, ufficiale il prestito del giovane attaccante nigeriano David Okereke

Attaccante nigeriano, classe 1997, arriva con la formula del prestito secco dallo Spezia dove in tre stagioni tra i cadetti ha collezionato 23 presenze

.

COSENZA – Il primo acquisto ufficiale del mercato di riparazione del Cosenza è il giovane attaccante nigeriano David Okereke. Arriva a Cosenza con la formula del prestito secco dallo Spezia, squadra che ne detiene il cartellino da 3 stagioni dopo averlo prelevato dalla Lavagnese in Serie D e fortemente voluto dall’allora tecnico Domenico Di Carlo. Okereke, classe 1997, 75 kg per 1.82 di altezza, nei tre anni allo Spezia ha collezione 23 presenze in campionato senza nessun goal. Rete che però ha assaporato due anni fa in Tim Cup, segnando contro l’Udinese. Il calciatore è già a Cosenza e oggi pomeriggio conoscerà i suoi nuovi compagni di squadra.

Questo il comunicato della società rossoblu “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito, con la formula del trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore David Chidozie Okereke, proveniente dallo Spezia Calcio. L’attaccante, nato a Lagos, in Nigeria, il 29 agosto 1997, ha iniziato la propria carriera nella Lavagnese, in Serie D, raggiungendo immediatamente la Serie B con la maglia dello Spezia: coi liguri, per lui, 36 partite complessive tra Prima Squadra e Primavera, con la fama di trascinatore nel Viareggio 2016 – cinque goal e Spezia che si ferma solo ai rigori, in semifinale, contro la Juventus che si laureerà campione della kermesse – e la gioia della prima marcatura tra i Pro contro una squadra di Serie A, l’Udinese, nel terzo turno di TIM Cup 2016/’17″.