Oggi a San Marco Argentano, memorial per ricordare Mons. Castrillo

Tutto pronto a San Marco Argentano per la seconda edizione del Memorial Mons. Castrillo in programma dalle ore 15:00 presso la Cupola Geodetica.

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Organizzato da Gruppo Civico Mons. Castrillo di San Marco Argentano e patrocinato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Virginia Mariotti, la manifestazione vedrà sfidarsi l’ASD Prato, vincitrice dello scorso anno, e la Roglianese. “Iniziamo le attività del 201 8- commenta il coordinatore del gruppo civico Mons. Castrillo San Marco Argentano, Antonio Modaffari – ancora più carichi dopo le tante cose belle realizzate nel 2017”.

Il memorial è pensato per ricordare l’ingresso in San Marco Argentano di Mons. Castrillo avvenuto il 3 gennaio 1954. “Arrivò – continua Modaffari- con la fama di “novello Sant’Antonio”, tracce di sanitità confermate dalla firma del decreto di Venerabilità avvenuta nello scorso mese di giugno. Ora – conclude Modaffari – speriamo di poter vedere presto la beatificazione di questo straordinario testimone della Fede. Noi continueremo, grazie alla preziosa vicinanza del Comune, della Diocesi, dei Frati e di tante associazioni radicate sul territorio, a organizzare iniziative culturali per far conoscere la figura di Mons. Castrillo e invitiamo, chi vuole, a darci una mano”.