Spezzano della Sila piange la scomparsa di Tonino Perri, punto di riferimento per l’intera comunità

SPEZZANO DELLA SILA – La scomparsa di Tonino Perri, stimato medico, e già consigliere comunale del Spezzano della Sila, ha lasciato un vuoto immenso non solo tra i suoi familiari, ma in tutti coloro che nel corso degli anni hanno avuto modo di conoscerlo, stimarlo e affidarsi alla sua professionalità.

Monaco: “la comunità spezzanese perde un uomo di grandi valori”

Per il sindaco di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco che ha voluto ricordare la figura del noto professionista, “la comunità spezzanese perde un uomo di grandi valori, un professionista che ha dedicato la sua vita alla cura degli altri con un impegno quotidiano, fatto di responsabilità, rispetto e sincera attenzione verso ogni paziente.

Tonino Perri – ha proseguito ancora Monaco -era molto più di un medico, era un punto di riferimento, una presenza sempre disponibile, capace di unire competenza e umanità in modo raro. Chiunque abbia avuto a che fare con lui, porta con sé il ricordo di una persona autentica, umile, profondamente innamorata del proprio lavoro e del proprio territorio.

Anche il suo impegno in politica, come consigliere comunale, è stato guidato dallo stesso senso civico e dalla stessa dedizione. Ha contribuito con equilibrio, competenza e spirito costruttivo alla crescita della nostra comunità”.