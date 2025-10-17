Spezzano Albanese, la rabbia di un agricoltore: «Strada impraticabile da decenni, perdo clienti»

SPEZZANO ALBANESE (CS) – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione giunta alla nostra redazione da parte di un imprenditore agricolo, con un appello al sindaco di Spezzano Albanese.

“Mi chiamo Salvatore Scarlato, sono un imprenditore agricolo e un padre di famiglia come tanti, che ogni giorno si alza presto per lavorare, per costruire un futuro dignitoso e garantire ai propri figli una vita serena. Ma da anni mi ritrovo a combattere con una realtà inaccettabile: la strada comunale sterrata che percorro quotidianamente è diventata un percorso di sopravvivenza, più che una via di collegamento. Quando piove — come sta accadendo giorni — quella strada diventa un pantano impraticabile. La macchina slitta, non riesce a salire, spesso si mette di traverso, costringendomi a fermarmi o a rischiare di finire fuori strada. E non si tratta di un caso isolato: è una situazione cronica, che va avanti da decenni.

Negli anni ho sollecitato più volte il Comune, i Vigili Urbani, ho inviato PEC, fatto segnalazioni verbali, chiesto interventi urgenti, ma nessuno è mai intervenuto concretamente.

Dall’amministrazione attuale, guidata dal sindaco Nociti, non ho ricevuto risposte né progetti, solo silenzio e indifferenza. Il problema non è solo mio: riguarda anche chi lavora, chi produce, chi tiene viva la nostra terra. Come imprenditore agricolo, ho bisogno di una viabilità minima per far arrivare e uscire i mezzi, per consegnare i miei prodotti, per ricevere clienti e fornitori.

Invece, mi trovo a perdere clienti che non riescono più a raggiungermi, a vedere crollare le vendite, e con esse, la serenità della mia famiglia.

Mi sento abbandonato da chi dovrebbe rappresentarmi, dopo trent’anni di promesse mai mantenute. Mi chiedo: è davvero troppo chiedere una strada sicura e praticabile? È troppo chiedere rispetto per chi lavora, paga le tasse e tiene in vita l’economia locale? Non scrivo per polemica, ma per dignità. Perché non voglio diventare uno di quei padri che non riescono più a dare da mangiare ai propri figli per colpa di una burocrazia cieca e di una politica sorda. Mi rivolgo a chi di dovere — all’amministrazione comunale, al sindaco, agli uffici tecnici — affinché questa situazione venga presa finalmente in mano, con fatti concreti e non con le solite parole di circostanza. Spezzano Albanese è la mia casa, la mia terra. Non voglio lasciarla, ma non voglio più viverla come una condanna. Ridateci la possibilità di camminare, lavorare e vivere con dignità”.