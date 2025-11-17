Sorical denuncia la diffusione di un post falso: «contenuti inventati e procurato allarme»

COSENZA – La Sorical, società che gestisce le risorse idriche in Calabria, interviene con decisione contro la diffusione di informazioni false sui social. In un post ufficiale pubblicato sulla propria pagina Facebook, l’azienda ha comunicato di aver segnalato a Meta un contenuto circolato nelle ultime ore, definendolo «completamente falso» e precisando che quanto riportato non corrisponde in alcun modo a comunicazioni o avvisi emessi dalla società.

Il post incriminato segnalava presunti disservizi idrici, in particolare in diverse zone di Rende e anche a Cosenza, a causa “di interventi urgenti di riparazione sulla condotta dell’acquedotto Abatemarco” allarmando i cittadini e generando preoccupazione in diverse comunità a causa della “erogazione dell’acqua sospesa per diversi giorni”. Sorical però chiarisce che non è stata diramata alcuna comunicazione ufficiale relativa ai problemi indicati dal messaggio diffuso, e che si tratta quindi di un’informazione totalmente inventata.

«Visto il procurato allarme, l’autore del post sarà denunciato alle autorità competenti» si legge sulla pagina social dell’azienda, che conferma così l’intenzione di procedere sul piano legale per contrastare la diffusione di fake news legate a un servizio essenziale come quello idrico. Sorical invita inoltre i cittadini a verificare sempre le fonti e a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali della società per ogni informazione riguardante eventuali disservizi o interventi sulla rete.