Sorelline abusate sessualmente da un amico di famiglia per pochi euro: condannato il padre

COSENZA – Sorelline abusate sessualmente per pochi euro da un amico di famiglia. Dovrà scontare sette anni e sei mesi di reclusione il padre delle tre ragazze di San Giovanni in Fiore, difeso dall’avvocato Vincenzo Tiano, finite al centro di una drammatica vicenda. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di aver consentito e agevolato gli incontri tra le figlie, due all’epoca dei fatti minorenni e con lievi disabilità cognitive, ad un amico di famiglia, già condannato in un procedimento separato. Il verdetto è arrivato al termine del processo celebrato davanti al Tribunale di Cosenza, con rito ordinario. Il pubblico ministero, nella sua requisitoria, aveva chiesto undici anni di carcere. Con la sentenza emessa nei confronti del padre, si chiude un caso che ha profondamente scosso la comunità di San Giovanni in Fiore, lasciando un segno difficile da cancellare

Sorelline abusate: le indagini dei carabinieri

La vicenda, consumatasi tra il 2021 e il 2022 a San Giovanni in Fiore, era emersa grazie alla segnalazione delle insegnanti delle tre ragazzine. Le docenti, preoccupate per alcuni comportamenti anomali e segnali di disagio, si erano rivolte ai carabinieri che avviarono un’indagine delicata e complessa. Gli investigatori, con estrema riservatezza, avevano ricostruito un contesto familiare definito dagli inquirenti come “di estrema fragilità e degrado”. Gli abusi sarebbero avvenuti nell’abitazione di famiglia, dove l’uomo e la moglie ( di 46 e 48 anni) avrebbero messo a disposizione una stanza per gli incontri con l’amico di famiglia, in cambio di piccole somme di denaro.

çe precedenti condanne

L’amico di famiglia, un 46enne del posto, ritenuto l’autore materiale degli abusi, era già stato condannato a otto anni di reclusione nel novembre del 2022, dopo aver scelto il rito abbreviato. Nello stesso procedimento, anche la madre delle ragazze era stata giudicata colpevole e condannata alla stessa pena, per aver permesso e favorito le violenze, oltre che per aver concesso l’uso della casa per gli incontri. Entrambi i genitori, nel gennaio 2022, avevano già ricevuto la sospensione della potestà genitoriale e la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.